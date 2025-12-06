जयपुर में निर्माणाधीन 5 मंजिला बिल्डिंग में अचानक दरारें; गिरावट रोकने को दो क्रेन तैनात

Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur building cracks five storey cranes deployed evacuation
जयपुर के मालवीय नगर में शुक्रवार देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक निर्माणाधीन पांच मंजिला बिल्डिंग में अचानक बड़ी-बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। जैसे ही दरारों की जानकारी आसपास के लोगों और प्रशासन को मिली, मौके पर हड़कंप मच गया।

Dec 06, 2025 09:16 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर के मालवीय नगर में शुक्रवार देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक निर्माणाधीन पांच मंजिला बिल्डिंग में अचानक बड़ी-बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। जैसे ही दरारों की जानकारी आसपास के लोगों और प्रशासन को मिली, मौके पर हड़कंप मच गया। नगर निगम, जेडीए (जयपुर विकास प्राधिकरण) और सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इलाके को खाली कराया गया। बिल्डिंग के ढहने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया और दो क्रेन लगाकर पूरी बिल्डिंग को सहारा दिया गया, ताकि वह अचानक गिर न जाए।

यह बिल्डिंग मालवीय नगर के सेक्टर-9 में अमित भारद्वाज पेट्रोल पंप के ठीक सामने स्थित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग शाम 5 बजे के करीब अचानक बिल्डिंग में तेज आवाज के साथ दरारें फैलते हुए दिखाई दीं। इसके बाद मजदूर और आसपास के लोग तुरंत बाहर निकल आए और देखते ही देखते क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अधिकारियों ने प्राथमिक जांच में बताया कि बिल्डिंग के बेसमेंट में मिट्टी खिसकने से ढांचा असंतुलित हुआ और पूरी इमारत में क्रैक दिखाई दिए।

सूचना मिलते ही नगर निगम फायर दल, जेडीए इंजीनियरिंग विंग और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। बिल्डिंग के समीप मौजूद अस्पताल, पेट्रोल पंप और आस-पास स्थित आवासीय व व्यावसायिक इमारतों को सुरक्षा के लिए खाली करा दिया गया।

टीम ने सबसे पहले मुख्य मार्ग से वाहनों का रूट बदलते हुए ट्रैफिक डायवर्ट किया, ताकि किसी संभावित हादसे की स्थिति में नुकसान कम हो और राहत कार्य सुचारू रहे। इसके बाद दो भारी क्रेनों को बुलाकर बिल्डिंग को बैकअप सपोर्ट दिया गया, जिससे ढहने की संभावना पर नियंत्रण रखा जा सके।

जानकारों का कहना है कि यह निर्माण जेडीए जोन-1 के अंतर्गत बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों का पालन किए जारी था। बिल्डिंग में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर सहित कुल पांच मंजिलें खड़ी की जा रही थीं।

फ़िलहाल विशेषज्ञों की टीम इसकी तकनीकी जाँच कर रही है कि अचानक दरारें आने का असली कारण नींव में खामी थी या बेसमेंट एक्सकेवेशन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी

भारतीय जनता पार्टी की नेता और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने कहा—

“गनीमत है कि समय रहते इस तकनीकी खामी का पता चल गया। अगर देरी होती तो यहां एक बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन की सतर्कता से कई जानें बच गईं। जाँच में यदि गंभीर लापरवाही सामने आती है तो बिल्डिंग को गिराने का निर्णय भी लिया जा सकता है।”

इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के बिल्कुल पास में एक अग्रवाल ईएनटी हॉस्पिटल संचालित है, जहां रोज़ाना सैकड़ों मरीज आते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप है और तीसरी ओर एक बड़ा व्यावसायिक परिसर। ऐसे में यदि यह बिल्डिंग अचानक गिरती, तो नुकसान का स्तर बेहद भयावह हो सकता था।

जेडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम बिल्डिंग का विस्तृत निरीक्षण कर रही है। प्रारंभिक जांच के बाद आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन पूरी बिल्डिंग को नियंत्रित ढंग से ध्वस्त करने का निर्णय ले सकता है, ताकि भविष्य के जोखिम समाप्त हो सकें।

फिलहाल इलाके में सुरक्षा घेरा बना हुआ है और राहत दल मुस्तैद हैं। पास के निवासी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों की जांच कर नियम तोड़ने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
