जयपुर में जर्जर मकान ढहने से हादसा, एक महिला की मौत, दूसरी घायल

जयपुर के पुराने शहर क्षेत्र में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। सुभाष चौक थाना क्षेत्र में एक जर्जर मकान अचानक भरभराकर ढह गया। इस हादसे में दो महिलाएं मलबे में दब गईं। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में बचाव कार्य शुरू किया और दोनों को बाहर निकाला, लेकिन गंभीर रूप से घायल धन्नीबाई (60) ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी महिला सुनीता (35) के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और उनका इलाज जारी है।

घटना गुरुवार (18 सितंबर) सुबह करीब 7 बजे हुई। जानकारी के अनुसार मकान कई साल पुराना और जर्जर हालत में था। हादसे के समय परिवार के अन्य सदस्य घर में मौजूद नहीं थे। घर में रहने वाले दो छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे, जिससे उनकी जान बच गई।

परिजनों का आरोप है कि हादसे की सूचना तुरंत नगर-निगम और रेस्क्यू टीम को दी गई थी, लेकिन कोई भी टीम मौके पर समय पर नहीं पहुंची। धन्नीबाई के रिश्तेदार तरुण महावर ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और निगम को फोन किया। इसके बावजूद निगम की रेस्क्यू टीम करीब दो घंटे बाद यानी सुबह 9 बजे मौके पर पहुंची। तब तक स्थानीय लोग और पड़ोसी मिलकर मलबा हटाने का काम कर रहे थे।

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घर के मलबे को हाथों से हटाना शुरू किया और दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। धन्नीबाई और सुनीता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। धन्नीबाई की हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं सुनीता को फ्रैक्चर की वजह से भर्ती कराया गया है।

गौरतलब है कि सुभाष चौक इलाके में यह दूसरा बड़ा हादसा है। 12 दिन पहले ही यहां एक पुरानी हवेली भरभराकर गिर गई थी। उस हादसे में बाप-बेटी की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे हादसों से स्थानीय लोगों में नगर-निगम की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई जर्जर इमारतें खड़ी हैं, लेकिन निगम की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती।

धन्नीबाई की मौत के बाद परिवार और स्थानीय लोग निगम की देरी पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय पर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती तो शायद धन्नीबाई की जान बच सकती थी। मोहल्लेवासियों का आरोप है कि प्रशासन जर्जर मकानों को लेकर सिर्फ कागजों पर कार्रवाई करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया जाता।