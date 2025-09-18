जयपुर में मलबे के ढेर पर ममता: बहू दादी को बचाने के लिए ऊपर लेटी, जान गंवा बैठीं बुजुर्ग

जयपुर के पुराने शहर में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। सुभाष चौक थाना क्षेत्र के झिलाई हाउस में एक जर्जर मकान अचानक ढह गया। हादसे में बुजुर्ग महिला धन्नीबाई (60) की मौके पर ही मौत हो गई,

जयपुर के पुराने शहर में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। सुभाष चौक थाना क्षेत्र के झिलाई हाउस में एक जर्जर मकान अचानक ढह गया। हादसे में बुजुर्ग महिला धन्नीबाई (60) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बहू सुनीता (35) गंभीर रूप से घायल हो गई। यह मकान पहले से ही नगर निगम की खतरनाक बिल्डिंग की सूची में शामिल था, बावजूद इसके इसे गिराया नहीं गया।

जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 7 बजे मकान का बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। उस समय घर में सास-बहू मौजूद थीं। दोनों मलबे में दब गईं। बाहर खेल रहे बच्चों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर देखा तो उनकी मां और दादी मलबे में फंसी थीं। बच्चों ने बताया कि मां अपनी सास को बचाने के लिए उनके ऊपर लेट गई थीं और जोर-जोर से चिल्ला रही थीं। स्थानीय लोग तुरंत पहुंचे और पड़ोसियों की मदद से मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला गया।

मलबे से बाहर निकालने के बाद धन्नीबाई को मृत पाया गया, जबकि सुनीता घायल थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना मिलने पर रिश्तेदार तरुण महावर भी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने बताया कि बच्चों ने ही सबसे पहले फोन पर उन्हें हादसे की खबर दी थी।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि रेस्क्यू टीम हादसे के करीब दो घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक आसपास के लोग ही राहत-बचाव कार्य करते रहे। इलाके में पहले भी इसी तरह की घटना हो चुकी है। महज 12 दिन पहले सुभाष चौक क्षेत्र में ही एक पुरानी हवेली ढह गई थी, जिसमें बाप-बेटी की मौत हो गई थी।

हादसे के बाद नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर मौके पर पहुंचीं। उन्होंने कहा कि इस मकान को गिराने के लिए 12 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। निगम के मुताबिक यह मकान खतरनाक इमारतों की लिस्ट में शामिल था और कार्रवाई की जा रही थी।

वहीं, मकान मालिक प्रदीप शाह ने दावा किया कि उसे कोई नोटिस नहीं मिला। उसने कहा, “मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। बुजुर्ग की रिक्वेस्ट पर ही मैंने उन्हें यहां रहने दिया था। मैं उन्हें रखवाली के लिए हर महीने 5 हजार रुपए देता था।”

घटना के बाद स्थानीय विधायक बालमुकुंदाचार्य भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मकान मालिक पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा, “निगम की ओर से मकान मालिक को नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

जयपुर के पुराने इलाकों में कई मकान और हवेलियां जर्जर हालत में खड़ी हैं। निगम इन्हें खतरनाक घोषित कर चुका है, लेकिन समय पर कार्रवाई न होने से लगातार हादसे हो रहे हैं। पिछले दो हफ्तों में यह दूसरा बड़ा हादसा है, जिसमें एक और परिवार उजड़ गया।