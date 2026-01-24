Hindustan Hindi News
जयपुर ब्रह्मपुरी फायरिंग केस: पड़ोसी को गोली मारने से पहले हिस्ट्रीशीटर ने बना ली थी पूरी फरारी योजना

जयपुर ब्रह्मपुरी फायरिंग केस: पड़ोसी को गोली मारने से पहले हिस्ट्रीशीटर ने बना ली थी पूरी फरारी योजना

संक्षेप:

जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में पड़ोसी को गोली मारकर हत्या की कोशिश का मामला महज आपसी विवाद नहीं, बल्कि एक सोची-समझी आपराधिक साजिश निकला है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा ने अपने पड़ोसी राधामोहन उर्फ बबलू को मारने के लिए पूरा प्लान तैयार किया था। 

Jan 24, 2026 02:45 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में पड़ोसी को गोली मारकर हत्या की कोशिश का मामला महज आपसी विवाद नहीं, बल्कि एक सोची-समझी आपराधिक साजिश निकला है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा ने अपने पड़ोसी राधामोहन उर्फ बबलू को मारने के लिए पूरा प्लान तैयार किया था। प्लानिंग से लेकर हथियार, बाइक, पैसे और फरारी तक हर कदम पहले से तय था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर पुलिस ने फरार हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा और उसके साथी राहुल टांटिया पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

रंजिश से रची गई साजिश

डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा के मुताबिक, आरोपी रवि मेहरा का इलाके में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह पहले से हिस्ट्रीशीटर है। पड़ोसी बबलू से उसकी पुरानी रंजिश थी, जो समय के साथ गहराती चली गई। इसी रंजिश ने हत्या की साजिश का रूप ले लिया।

पुलिस जांच में सामने आया कि रवि ने अकेले वारदात को अंजाम देने के बजाय अपने साथी राहुल टांटिया को साथ लिया, ताकि हमला करने के बाद आसानी से फरार हो सके।

बाइक, पैसे और फरारी—सब पहले तय

SHO (ब्रह्मपुरी) हेमंत जनागल ने बताया कि रवि मेहरा ने हत्या की प्लानिंग के तहत अपने दोस्त विकास प्रजापत से मदद ली। विकास ने न सिर्फ बाइक उपलब्ध कराई, बल्कि फरारी के लिए पैसे भी दिए।

19 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे, राहुल टांटिया बाइक चला रहा था और उसके पीछे रवि मेहरा बैठा था। दोनों सीधे बबलू के घर के बाहर पहुंचे। मौका मिलते ही रवि ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। गोली बबलू को लगी और इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

गोली चलाकर भाग निकले हमलावर

फायरिंग के तुरंत बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल बबलू को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और स्थानीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की।

ये भी पढ़ें:जयपुर में देवर ने की भाभी की हत्या, मामूली कहासुनी के बाद चाकू से किए वार

फरारी में मददगार गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने फरारी में मदद करने वाले विकास प्रजापत (25) निवासी पुरानी बस्ती, नाहरगढ़ रोड को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने आरोपियों को बाइक और पैसे दिए थे।

पुलिस का कहना है कि विकास की भूमिका सिर्फ मददगार की नहीं, बल्कि साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में अहम रही है।

अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर

मामले में पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया। शुक्रवार दोपहर नगर निगम ने पुलिस की मौजूदगी में आरोपी हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा के गंगापोल स्थित मकान पर बने 7 फीट के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत की गई, ताकि इलाके में कड़ा संदेश जाए।

इनाम घोषित, दबिश तेज

फिलहाल पुलिस की कई टीमें जयपुर और आसपास के इलाकों में दबिश दे रही हैं। दोनों फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि इनाम की घोषणा के बाद आरोपियों की सूचना मिलने की संभावना बढ़ेगी।

जयपुर पुलिस का कहना है कि आरोपी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून से बच नहीं पाएगा। जल्द ही दोनों फरार बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा।

