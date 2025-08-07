jaipur boyfriend help me viral video donation girlfriend गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है, डोनेशन दे दो,जयपुर के बॉयफ्रेंड का HELP ME वीडियो वायरल, Jaipur Hindi News - Hindustan
डोनेशन के नाम पर अब तक आपने इलाज, पढ़ाई, बाढ़-सुखाड़ या समाज सेवा के लिए कैंपेन देखे होंगे... लेकिन जयपुर में एक ऐसा ‘प्रेमवीर’ सामने आया है जो कह रहा है

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 7 Aug 2025 10:43 AM
डोनेशन के नाम पर अब तक आपने इलाज, पढ़ाई, बाढ़-सुखाड़ या समाज सेवा के लिए कैंपेन देखे होंगे... लेकिन जयपुर में एक ऐसा ‘प्रेमवीर’ सामने आया है जो कह रहा है गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है… डोनेशन दो

जी हां, शहर की दीवारों पर एक हटके पोस्टर ने इन दिनों हर किसी का ध्यान खींच लिया है। पोस्टर पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है HELP ME गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, और नीचे एकदम प्रोफेशनल अंदाज़ में UPI स्कैनर भी चिपका है। यानी सीधा स्कैन करो, पेटीएम-फोनपे खोलो और लुटाओ अपनी मेहनत की कमाई… क्योंकि बंदे को डेट पर जाना है!

पता चला है कि यह नया जमाने का 'क्राउड लवर' है नाम है राहुल प्रजापत। जनाब ने प्यार की फंडिंग के लिए जयपुर के टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स वर्ल्ड ट्रेड पार्क, गौरव टावर, पत्रिका गेट जैसी जगहों पर पोस्टर साट दिए हैं। कुछ तो इतने मन से स्कैन कर रहे हैं जैसे किसी मॉल में डिस्काउंट मिल रहा हो। राहुल का अकाउंट PNB में है प्यार भी सरकारी बैंक वाला सॉलिड प्लान लग रहा है!

अब ये प्यार है या प्रचार, असली लव स्टोरी है या डिजिटल ड्रामा ये तो खुद राहुल ही जाने। लेकिन सोशल मीडिया पर उसके इस ‘इन्वेंटिव’ आइडिया ने तूफान ला दिया है। किसी ने लिखा “भाई को नोबेल दे दो, प्यार के लिए भीख मांगने में भी टैलेंट चाहिए।” वहीं एक यूज़र बोला “ये तो सच्चा प्रेमी है, खर्चे से डरता नहीं, स्कैनर लेकर मैदान में उतर गया है।”

इस क्रेज़ी स्टंट को कुछ लोग फेमस होने की भूख बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं भाई आज के ज़माने का ‘लव स्टार्टअप’ है! अब तक लोग स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट मांगते थे, ये बंदा रिलेशनशिप के लिए डोनेशन मांग रहा है। कुछ तो इतने इंप्रेस हो गए हैं कि इसे ‘इंडियन रोमियो 2.0’ नाम दे बैठे।

कोई इसे आज का लव गुरु बता रहा है, तो कोई कह रहा – “ये तो इमोशनल जुगाड़ू निकला!” एक पोस्ट पर कमेंट आया “प्यार में पड़े, खर्चे से डरे… अब भीख से कर रहे इंतजाम।” तो वहीं दूसरे यूज़र ने लिखा “कम से कम बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, काम के लिए पैसे मांग रहा है, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए ईमानदार डोनेशन अपील है!”

अभी तक इस पोस्टरबाज़ी को लेकर न कोई शिकायत दर्ज हुई है और न ही पुलिस ने कोई नोटिस लिया है। लेकिन दीवारों पर ‘डेट फंडिंग पोस्टर’ देखकर लोग ठहाके जरूर मार रहे हैं। शहर की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक राहुल अब हर जगह छाया हुआ है।

हालांकि इस तरह की अपील कहीं न कहीं 'इमोशनल फ्रॉड' की श्रेणी में भी आ सकती है, लेकिन चूंकि किसी को धोखा नहीं दिया जा रहा, तो लोग इसे सिर्फ एक फनी ट्रेंड मानकर एन्जॉय कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर साफ है कि आजकल प्यार सिर्फ दिल से नहीं, थोड़ा ‘डिजिटल पेमेंट’ से भी चलता है।

कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन अब ये डिजिटल, स्कैनेबल और सोशल मीडिया फ्रेंडली भी हो गया है। अगली बार जब कोई QR कोड दिखे, तो ध्यान से देख लेना… कहीं लिखा न हो “गर्लफ्रेंड को गोलगप्पे खिलाने हैं, थोड़ा सहयोग करें!”

