जयपुर के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी,द पैलेस को तीसरी बार मिली धमकी

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के दो प्रतिष्ठित स्कूलों — द पैलेस स्कूल और एसएमएस स्कूल — को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 20 Aug 2025 06:14 PM
राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के दो प्रतिष्ठित स्कूलों — द पैलेस स्कूल और एसएमएस स्कूल — को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS), बम निरोधक दस्ता (BDDS), और डॉग स्क्वायड की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों स्कूलों को खाली कराया गया और छात्रों को सुरक्षित घर भेज दिया गया।

माणक चौक थाना क्षेत्र स्थित द पैलेस स्कूल को जो ई-मेल मिला उसमें लिखा था:

“द पैलेस स्कूल के कक्षा 4 से 7 तक के क्लासरूम और टॉयलेट में 2 TNT IED विस्फोट होने वाले हैं। 1:45 बजे तक सभी बच्चों को बाहर निकाल लो।”

यह मेल सुबह-सुबह स्कूल प्रशासन के पास पहुंचा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। यह इस स्कूल को बीते तीन महीनों में तीसरी बार ऐसी धमकी मिली है — इससे पहले 15 जून और करीब 23 दिन पूर्व भी इसी तरह के मेल भेजे गए थे। बार-बार मिल रही धमकियों ने स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और बच्चों के मन में गहरी चिंता पैदा कर दी है।

दूसरी ओर, जयपुर का एक और प्रमुख संस्थान एसएमएस स्कूल भी इस साजिश का निशाना बना। स्कूल प्रशासन के अनुसार, रात 1:33 बजे धमकी भरा मेल आया, जिसकी जानकारी सुबह स्टाफ को हुई। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया और सुबह होते ही ATS, BDDS और डॉग स्क्वायड की टीमें परिसर में पहुंच गईं। स्कूल के सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया और पूरे कैंपस की गहन तलाशी शुरू कर दी गई।

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि जैसे ही बम धमकी की जानकारी मिली, उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और तुरंत सभी संबंधित एजेंसियों को मौके पर रवाना किया गया।

“फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते,” उन्होंने कहा।

पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने ई-मेल की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। मेल के IP एड्रेस, सर्वर लोकेशन और संभावित सेंडर की जानकारी निकालने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह मेल भारत से भेजा गया या किसी विदेशी सर्वर के जरिए।

