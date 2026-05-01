जयपुर बम कांड के दोषियों की अर्जी नामंजूर, उम्रकैद बरकरार; जेल में ही कटेगी रातें
जयपुर को दहला देने वाले 13 मई 2008 के सीरियल बम धमाकों से जुड़े जिंदा बम प्रकरण में दोषियों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा स्थगन की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि दोषियों को उम्रकैद की सजा जेल में ही काटनी होगी।
जयपुर को दहला देने वाले 13 मई 2008 के सीरियल बम धमाकों से जुड़े जिंदा बम प्रकरण में दोषियों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा स्थगन की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि दोषियों को उम्रकैद की सजा जेल में ही काटनी होगी। यह फैसला शुक्रवार, 1 मई को जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने सुनाया।
दरअसल, जयपुर के परकोटा इलाके में 18 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था। 13 मई 2008 की शाम को शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में एक के बाद एक कुल 8 धमाके हुए थे। इन धमाकों में करीब 80 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। उसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों को एक जिंदा बम भी मिला था, जिसे समय रहते डिफ्यूज कर एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया गया था।
चार दोषियों को हुई थी उम्रकैद
जिंदा बम मिलने के मामले में जयपुर पुलिस ने चार आरोपियों सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद चारों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा के बाद मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद ने हाईकोर्ट में सजा स्थगन की याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट ने खारिज की सजा स्थगन याचिका
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगित करने का कोई आधार नहीं बनता। इसके साथ ही दोनों दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया गया।
हनुमान मंदिर के पास मिला था जिंदा बम
धमाकों के दिन चांदपोल स्थित हनुमान मंदिर के पास एक संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया था। जांच में यह जिंदा बम निकला, जिसे बम निरोधक दस्ते ने फटने से महज 15 मिनट पहले सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। यदि यह बम फट जाता, तो जानमाल का नुकसान और भी अधिक हो सकता था।
पुलिस ने इस पूरे मामले में अलग-अलग आठ मुकदमे दर्ज किए थे, जिनमें से एक जिंदा बम मिलने से संबंधित था। इसी केस में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।
निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला
गौरतलब है कि जयपुर बम धमाका केस में निचली अदालत ने पहले आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां लंबी सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। वहीं, कई पीड़ित परिवारों ने भी विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है।
फिलहाल, जयपुर बम धमाका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में जिंदा बम प्रकरण में हाईकोर्ट का यह ताजा फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बीच एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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