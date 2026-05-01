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जयपुर बम कांड के दोषियों की अर्जी नामंजूर, उम्रकैद बरकरार; जेल में ही कटेगी रातें

May 01, 2026 08:33 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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जयपुर को दहला देने वाले 13 मई 2008 के सीरियल बम धमाकों से जुड़े जिंदा बम प्रकरण में दोषियों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा स्थगन की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि दोषियों को उम्रकैद की सजा जेल में ही काटनी होगी।

जयपुर बम कांड के दोषियों की अर्जी नामंजूर, उम्रकैद बरकरार; जेल में ही कटेगी रातें

जयपुर को दहला देने वाले 13 मई 2008 के सीरियल बम धमाकों से जुड़े जिंदा बम प्रकरण में दोषियों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा स्थगन की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि दोषियों को उम्रकैद की सजा जेल में ही काटनी होगी। यह फैसला शुक्रवार, 1 मई को जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने सुनाया।

दरअसल, जयपुर के परकोटा इलाके में 18 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था। 13 मई 2008 की शाम को शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में एक के बाद एक कुल 8 धमाके हुए थे। इन धमाकों में करीब 80 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। उसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों को एक जिंदा बम भी मिला था, जिसे समय रहते डिफ्यूज कर एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया गया था।

चार दोषियों को हुई थी उम्रकैद

जिंदा बम मिलने के मामले में जयपुर पुलिस ने चार आरोपियों सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद चारों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा के बाद मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद ने हाईकोर्ट में सजा स्थगन की याचिका दाखिल की थी।

कोर्ट ने खारिज की सजा स्थगन याचिका

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगित करने का कोई आधार नहीं बनता। इसके साथ ही दोनों दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया गया।

हनुमान मंदिर के पास मिला था जिंदा बम

धमाकों के दिन चांदपोल स्थित हनुमान मंदिर के पास एक संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया था। जांच में यह जिंदा बम निकला, जिसे बम निरोधक दस्ते ने फटने से महज 15 मिनट पहले सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। यदि यह बम फट जाता, तो जानमाल का नुकसान और भी अधिक हो सकता था।

पुलिस ने इस पूरे मामले में अलग-अलग आठ मुकदमे दर्ज किए थे, जिनमें से एक जिंदा बम मिलने से संबंधित था। इसी केस में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।

निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला

गौरतलब है कि जयपुर बम धमाका केस में निचली अदालत ने पहले आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां लंबी सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। वहीं, कई पीड़ित परिवारों ने भी विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है।

फिलहाल, जयपुर बम धमाका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में जिंदा बम प्रकरण में हाईकोर्ट का यह ताजा फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बीच एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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