जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी: शहर और रूटों पर दौड़ेंगी नई ब्लू लाइन बसें

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज राजधानी जयपुर से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से 162 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज राजधानी जयपुर से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से 162 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 160 ब्लू लाइन बसें और 2 सुपर लग्जरी बसें शामिल हैं।

कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की जनता को बेहतर और सुरक्षित यातायात सुविधाएं मिलें। वहीं डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि नई बसों के संचालन से आम लोगों की सुविधा बढ़ेगी और यातायात व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा।