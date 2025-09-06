jaipur blue line buses new routes city transport rajasthan जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी: शहर और रूटों पर दौड़ेंगी नई ब्लू लाइन बसें, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur blue line buses new routes city transport rajasthan

जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी: शहर और रूटों पर दौड़ेंगी नई ब्लू लाइन बसें

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज राजधानी जयपुर से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से 162 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 6 Sep 2025 04:26 PM
share Share
Follow Us on
जयपुरवासियों के लिए खुशखबरी: शहर और रूटों पर दौड़ेंगी नई ब्लू लाइन बसें

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज राजधानी जयपुर से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से 162 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 160 ब्लू लाइन बसें और 2 सुपर लग्जरी बसें शामिल हैं।

कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की जनता को बेहतर और सुरक्षित यातायात सुविधाएं मिलें। वहीं डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि नई बसों के संचालन से आम लोगों की सुविधा बढ़ेगी और यातायात व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

नई बसें जयपुर समेत प्रदेश के अन्य प्रमुख मार्गों पर संचालित की जाएंगी। इनमें ब्लू लाइन बसें शहर के भीतर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेंगी, जबकि सुपर लग्जरी बसें लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपलब्ध रहेंगी।

Bus

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।