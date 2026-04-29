जयपुर में BJP के शक्ति प्रदर्शन में अव्यवस्था देख भड़के प्रदेशाध्यक्ष राठौड़; गुस्से में कार्यक्रम छोड़ निकले
राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम आयोजित भाजपा के मशाल जुलूस कार्यक्रम में उस समय अचानक तनाव का माहौल बन गया, जब प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भड़क उठे। कार्यक्रम अमर जवान ज्योति पर आयोजित किया गया था,
राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम आयोजित भाजपा के मशाल जुलूस कार्यक्रम में उस समय अचानक तनाव का माहौल बन गया, जब प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भड़क उठे। कार्यक्रम अमर जवान ज्योति पर आयोजित किया गया था, जहां नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन आयोजन के दौरान सुरक्षा और अनुशासन को लेकर लापरवाही ने पूरे कार्यक्रम की दिशा ही बदल दी।
मशाल जुलूस में सुरक्षा पर फूटा गुस्सा
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता हाथों में जलती मशालें लेकर खड़ी थीं। लेकिन उनके बीच पर्याप्त दूरी नहीं होने पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने मौके पर ही सख्त लहजे में महिला नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि “10 फीट की दूरी बनाकर खड़े रहो, आग लग गई तो क्या करोगे?”
राठौड़ की यह नाराजगी उस समय और तेज हो गई, जब कई बार समझाने के बावजूद कार्यकर्ता दूरी बनाए रखने में नाकाम रहीं।
कैमरों के सामने तीखी प्रतिक्रिया
घटना के दौरान जब भाजपा के महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने उन्हें यह कहते हुए शांत कराने की कोशिश की कि “भाई साहब, कैमरे चालू हैं”, तो राठौड़ ने तीखा जवाब दिया—“तो क्या हो गया?”
इसके बाद उन्होंने सीधे कैमरे के सामने आकर कार्यकर्ताओं को सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी। उनका कड़ा रुख देखकर मौके पर मौजूद महिला कार्यकर्ता भी एक पल के लिए सहम गईं।
वरिष्ठ महिला नेताओं को भी नहीं बख्शा
राठौड़ ने मंच के आगे खड़ी महिला मोर्चा की अध्यक्ष राखी राठौड़, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा समेत अन्य नेताओं को भी दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए। हालांकि कुछ नेताओं ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन पीछे खड़ी कार्यकर्ताओं में अव्यवस्था बनी रही।
इस दौरान निमिषा गौड़ सहित अन्य कार्यकर्ता निर्देशों को समझने की कोशिश करती रहीं, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पाई।
बार-बार चेतावनी के बावजूद नहीं बनी व्यवस्था
प्रदेशाध्यक्ष लगातार कार्यकर्ताओं को समझाते रहे और मंच से लेकर पीछे तक जाकर दूरी बनाने की हिदायत देते रहे। उन्होंने उपाध्यक्ष सरिता गेना और हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुईं ज्योति खंडेलवाल को भी निर्देश दिए। बावजूद इसके, भीड़ में अनुशासन कायम नहीं हो सका।
गुस्से में कार्यक्रम छोड़कर निकले
स्थिति से नाराज होकर मदन राठौड़ अचानक कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए। वे सीधे अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। उनके पीछे-पीछे भाजपा शहर अध्यक्ष अमित गोयल दौड़ते हुए पहुंचे और उनसे कार्यक्रम को कुछ समय देने की अपील की।
गोयल ने कहा कि “मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं सब व्यवस्थित करवा देता हूं।” लेकिन राठौड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि “मैं कब से कह रहा हूं 10 फीट दूर रहो, लेकिन इतनी सी बात भी नहीं मानी जा रही।” इसके बाद वे गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए।
सीएम की गैरमौजूदगी ने भी बढ़ाया असर
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी शामिल होना था, लेकिन वे कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष की नाराजगी और उनका कार्यक्रम छोड़कर जाना राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बन गया।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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