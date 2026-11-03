SIR पर कांग्रेस को घेरने जयपुर की सड़कों पर उतरेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

पार्टी ने इस पदयात्रा के जरिए एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलने और जनता के बीच अपनी बात रखने की तैयारी की है।

भाजपा ने पदयात्रा का रास्ता तय करते समय परकोटे के बाजारों में दिवाली की खरीदारी को भी ध्यान में रखा है। त्योहार के सीजन में चौड़ा रास्ता और आसपास के बाजारों में खरीदारों की भीड़ रहती है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एसआईआर (मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर सियासी पारा चढ़ने वाला है। कांग्रेस के आरोपों और दावों का जवाब देने के लिए भाजपा 5 नवंबर को सड़क पर उतरेगी। केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद पैदल मार्च की अगुवाई करेंगे। उनके साथ जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आमजन भी शामिल होंगे। भाजपा ने इस कार्यक्रम को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत आयोजित किया है।

पार्टी ने इस पदयात्रा के जरिए एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलने और जनता के बीच अपनी बात रखने की तैयारी की है। जयपुर में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए भाजपा संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंडल से लेकर वार्ड स्तर तक कार्यकर्ताओं और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई जा रही है।

रामलीला मैदान से उठेगी आवाज, त्रिपोलिया गेट तक पैदल मार्च भाजपा की पदयात्रा की शुरुआत रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा से होगी। जयपुर सांसद और कार्यक्रम संयोजक मंजू शर्मा के मुताबिक, जनसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं और आमजन को संबोधित करेंगे। इसके बाद पैदल मार्च निकाला जाएगा।

पदयात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर चौड़ा रास्ता होते हुए त्रिपोलिया गेट तक पहुंचेगी। करीब सवा किलोमीटर के इस सांकेतिक मार्च के जरिए भाजपा एसआईआर को लेकर कांग्रेस के विरोध और आरोपों का जवाब देगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जनता के बीच सही जानकारी पहुंचाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

'SIR पर भ्रम फैला रही कांग्रेस', मंजू शर्मा ने साधा निशाना जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर भ्रामक दावे करने और लोगों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है और इस मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।

भाजपा इसी के जवाब में अभियान के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहती है। पार्टी का जोर इस मुद्दे पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ आम लोगों के बीच संवाद बढ़ाने पर भी है। 5 नवंबर को होने वाला पैदल मार्च इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।

दिवाली के बाजार में जाम न लगे, इसलिए छोटा रखा रूट भाजपा ने पदयात्रा का रास्ता तय करते समय परकोटे के बाजारों में दिवाली की खरीदारी को भी ध्यान में रखा है। त्योहार के सीजन में चौड़ा रास्ता और आसपास के बाजारों में खरीदारों की भीड़ रहती है। ऐसे में लंबा मार्च निकलने से ट्रैफिक जाम और दुकानदारों के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका थी।

इसी को देखते हुए पदयात्रा को रामलीला मैदान से त्रिपोलिया गेट तक सीमित रखा गया है। पार्टी ने रूट छोटा रखकर राजनीतिक संदेश देने के साथ बाजारों में लोगों की आवाजाही और व्यापार को प्रभावित होने से बचाने की रणनीति बनाई है।

मंडल से वार्ड तक भीड़ जुटाने की तैयारी, संगठन को जिम्मेदारी पदयात्रा को सफल बनाने के लिए भाजपा संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में इस कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई। इसमें जयपुर सांसद मंजू शर्मा, प्रदेश महामंत्री एवं जयपुर संभाग प्रभारी श्रवण सिंह बगड़ी, विधायक कालीचरण सराफ, विधायक बालमुकुंदाचार्य, अभियान के प्रदेश संयोजक रामलाल शर्मा और जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।