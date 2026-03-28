जयपुर में 2 दिन नहीं आएगा बीसलपुर का पानी

राजधानी जयपुर में बीसलपुर परियोजना से होने वाली पेयजल सप्लाई रविवार से अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा बीसलपुर–जयपुर पेयजल परियोजना के तहत जरूरी मरम्मत कार्य किए जाने के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी की किल्लत देखने को मिलेगी।

राजधानी जयपुर में बीसलपुर परियोजना से होने वाली पेयजल सप्लाई रविवार से अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा बीसलपुर–जयपुर पेयजल परियोजना के तहत जरूरी मरम्मत कार्य किए जाने के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी की किल्लत देखने को मिलेगी। विभाग ने नागरिकों से पहले से पानी का संग्रह करने और सावधानीपूर्वक उपयोग करने की अपील की है।

शनिवार रात से बंद होगा पंपिंग स्टेशन, रविवार सुबह से दिखेगा असर PHED के अतिरिक्त मुख्य अभियंता (जोन-II) अजय सिंह राठौड़ के अनुसार, सूरजपुरा पंपिंग स्टेशन से जयपुर शहर को होने वाली जलापूर्ति शनिवार रात 8 बजे से करीब 24 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रहेगी। हालांकि इसका सीधा असर रविवार सुबह से शहरवासियों को महसूस होगा, जब अधिकांश इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित हो जाएगी।

सोमवार शाम से बहाली की कोशिश, पूरी तरह सामान्य होने में लगेगा समय विभाग का कहना है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद सोमवार शाम से जलापूर्ति बहाल करने के प्रयास शुरू किए जाएंगे। हालांकि सप्लाई को पूरी तरह सामान्य होने में सोमवार देर शाम या उसके बाद तक का समय लग सकता है। ऐसे में शहरवासियों को लगभग दो दिन तक पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

गर्मी से पहले जरूरी मरम्मत, भविष्य में मिलेगा फायदा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह मरम्मत कार्य आगामी भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। हर साल गर्मी के दौरान पानी की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में सिस्टम पर दबाव भी बढ़ता है। विभाग का मानना है कि इस मेंटेनेंस के जरिए भविष्य में बिना किसी बाधा के सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

अधिक पानी ट्रांसफर करने में आती थी तकनीकी दिक्कत विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले वर्षों में जब भी बीसलपुर से जयपुर के लिए अधिक पानी ट्रांसफर करने की कोशिश की गई, तब सिस्टम में तकनीकी खराबियां सामने आईं। इस बार किए जा रहे मरम्मत कार्य से इन समस्याओं को दूर किया जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर अधिकतम कोटा आसानी से ट्रांसफर किया जा सकेगा।

समर कंटिजेंसी प्लान का हिस्सा है मेंटेनेंस PHED के मुताबिक यह पूरा काम विभाग के समर कंटिजेंसी प्लान का हिस्सा है। इसके तहत गर्मी के चरम समय में जयपुर को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने की रणनीति तैयार की गई है। मरम्मत के बाद विभाग अधिक कुशलता से बीसलपुर बांध से शहर के हिस्से का पानी ट्रांसफर कर सकेगा।

लोगों से अपील—पहले से करें पानी का संग्रह विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि को ध्यान में रखते हुए पहले से पर्याप्त पानी स्टोर कर लें और उसका उपयोग सोच-समझकर करें। अनावश्यक पानी की बर्बादी से बचने और जरूरतमंदों तक सप्लाई बनाए रखने के लिए सहयोग करना बेहद जरूरी है।

कई इलाकों में बढ़ सकती है परेशानी जलापूर्ति बाधित होने से शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत गहरा सकती है। खासकर वे क्षेत्र जो पूरी तरह बीसलपुर परियोजना पर निर्भर हैं, वहां स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया जा रहा है।