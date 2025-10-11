जयपुर से बाड़मेर तक स्वास्थ्य तंत्र चरमराया ! CAG ऑडिट रिपोर्ट में झलकती सरकारी हेल्थ सिस्टम की सच्चाई

राजस्थान की स्वास्थ्य प्रणाली की तस्वीर इस समय बेहद चिंताजनक है। हाल ही में सामने आई CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट (2016-22) ने राज्य सरकार के ‘हेल्थ मॉडल’ की हकीकत सबके सामने रख दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी ने पूरे सिस्टम को कमजोर कर दिया है।

ऑडिट के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में डॉक्टरों के 35.5%, नर्सों के 18.5% और पैरामेडिक्स के 55.8% पद खाली हैं। जयपुर की हालत सबसे खराब है—यहां 65.61% पद खाली पड़े हैं। इसके बाद बारां (49.11%) और जालोर (43.12%) आते हैं। बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे रेगिस्तानी जिलों में नर्सिंग स्टाफ की कमी 30-33% तक पाई गई। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में स्थिति और भी भयावह है।

राजस्थान के PHC (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) में पैरामेडिक्स की 63% कमी ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की नींव हिला दी है। चोट-पुरानी बीमारियों का प्राथमिक इलाज, टीकाकरण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं भी अक्सर प्रभावित हो रही हैं। मरीजों को इमरजेंसी और ICU जैसी गंभीर सुविधाएं समय पर नहीं मिल रही, जिससे जानलेवा स्थिति बन रही है।

ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि कई जिला अस्पतालों में सामान्य सर्जरी, बाल रोग, हड्डी रोग और ट्रॉमा जैसी सेवाएं अधूरी हैं। रेडियोलॉजी (X-ray/CT Scan), पैथोलॉजी, एम्बुलेंस, मोर्चरी और डाइटरी सुविधाओं में भारी कमी के चलते गंभीर मरीजों का इलाज देरी से हो रहा है।

सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। कई दवाइयां क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट के बिना ही खरीदी गईं, जिससे उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता संदिग्ध है। इसके साथ ही जरूरी उपकरण इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स (IPHS) के अनुरूप उपलब्ध नहीं हैं और उनका मेंटेनेंस भी नियमित नहीं हो रहा।

राज्य की स्वास्थ्य खामियों का सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता भुगत रही है। 2019-20 में कुल स्वास्थ्य खर्च का लगभग 47% हिस्सा सीधे लोगों की जेब से गया। सरकारी सुविधाओं की कमी ने लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की ओर धकेल दिया, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ गया। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में पूंजीगत खर्च केवल 6.67% था, जो नए अस्पताल और उपकरणों में निवेश की कमी दर्शाता है।

ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि 56,573 स्वीकृत पदों में से केवल 38,099 ही भरे गए, यानी लगभग 18,474 पद खाली हैं। रिक्तियों का बंटवारा भी असमान है। जयपुर, बारां और जालोर जैसी जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं, जबकि सीकर (4.61%), झुंझुनूं (7.50%) और अलवर (11.58%) में रिक्तियां सबसे कम हैं। जनवरी 2024 तक केवल 14,033 डॉक्टर पद भरे गए थे, जिससे भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति भी उजागर होती है।

प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, जालोर और बाड़मेर जैसे जिले स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इलाज मिलना मुश्किल हो गया है।