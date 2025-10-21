जयपुर घूमने चलो का झांसा दिया, 18 घंटे काम और मारपीट की; कब्रिस्तान में बिहार के 7 बच्चे बदहवास मिले

संक्षेप: जयपुर की सर्द सुबह में जब भट्टा बस्ती के कब्रिस्तान से बच्चों के रोने की आवाजें उठीं, तो इलाके में सनसनी फैल गई। कब्रिस्तान… जहाँ आमतौर पर खामोशी और डर का साया रहता है, वहां सात नन्हें बच्चे किसी अनजाने खौफ से कांप रहे थे।

जयपुर की सर्द सुबह में जब भट्टा बस्ती के कब्रिस्तान से बच्चों के रोने की आवाजें उठीं, तो इलाके में सनसनी फैल गई। कब्रिस्तान… जहाँ आमतौर पर खामोशी और डर का साया रहता है, वहां सात नन्हें बच्चे किसी अनजाने खौफ से कांप रहे थे। चेहरे पर धूल, आंखों में डर और होंठों पर खामोशी—मानो किसी दर्दनाक कहानी के गवाह बन गए हों ये मासूम।

20 अक्टूबर की सुबह करीब 8 बजे स्थानीय लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान के किनारे कुछ बच्चे सिकुड़े हुए बैठे हैं। कुछ कांप रहे थे, कुछ बस रोए जा रहे थे। डर इतना था कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में भट्टा बस्ती थाना पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की टीम मौके पर पहुंची। जो दृश्य सामने था, उसने सभी को झकझोर दिया।

सातों बच्चे बिहार के थे—उम्र महज 10 से 15 साल के बीच। सभी के कपड़े फटे हुए, पैरों में जूते नहीं, और शरीर पर चोटों के निशान थे। पहले तो कोई कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन धीरे-धीरे, जब विश्वास बना, तब खुला ‘जयपुर की चूड़ी फैक्ट्री’ का काला सच।

बच्चों ने बताया कि दो महीने पहले उनके गांव में एक व्यक्ति आया था—नाम था समसाद मिया। उसने उन्हें लालच दिया—“जयपुर चलो, घुमाएंगे, मजे करेंगे, काम भी सिखा देंगे।”

लेकिन जयपुर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। वहां कोई घूमना नहीं था, बस “काम… और सजा।”

दिन के 18-20 घंटे तक चूड़ी बनाने का काम कराया जाता। खाना सिर्फ एक बार, वह भी अधूरा। गलती पर डंडे से पिटाई, और बीमार होने पर दवा की जगह लात-घूंसे। बच्चों ने बताया—“हमें जानवरों की तरह रखा गया था… बोलने पर मारा जाता था।”

एक रात जब समसाद मिया सो गया, तो बच्चों ने मौका देखकर भागने की ठानी। लेकिन जयपुर की गलियों में रास्ता भटक गए। कोई पहचानता नहीं था, कोई मदद नहीं कर रहा था। डर से थरथराते हुए वे कब्रिस्तान में जा छिपे—जहाँ उन्हें लगा कि शायद यहां कोई नहीं ढूंढेगा। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। स्थानीय लोगों की नजर पड़ी और सारा रहस्य सामने आ गया।

भट्टा बस्ती थाना अधिकारी दीपक त्यागी ने बताया कि बच्चों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपी समसाद मिया के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। बच्चे जिस स्थान पर काम करते थे, वह जगह वे सही से बता नहीं पा रहे, लेकिन पुलिस ने इलाके के चूड़ी कारखानों की जांच शुरू कर दी है।

प्रयास संस्था के समन्वयक सईद खान ने बताया—“बच्चों की हालत देखकर दिल दहल गया। ये कोई सामान्य बाल श्रम नहीं था, यह आधुनिक युग की कैद थी। इन्हें जबरन गुलाम बनाकर रखा गया।”

अब सभी बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संरक्षण में भेज दिया गया है। वहीं, पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ यह भी जांच कर रही है कि क्या इस नेटवर्क में और लोग शामिल हैं।