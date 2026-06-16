जयपुर अवैध पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड मामले में 8 मौतों का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
घटना वाले दिन दिल्ली से वाहनों में भरकर बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री जयपुर लाई गई थी। सामान उतरवाने के लिए दिल्ली से नासिर और रेहान नामक दो युवक भी साथ आए थे। माल खाली होने के बाद वाहन वापस लौट गए
राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में 9 जून को हुई भीषण आग की घटना में आठ लोगों की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध पटाखा फैक्ट्री के मुख्य आरोपी कयूम खान (50) को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मामले के दो अन्य मुख्य आरोपी, कयूम का भाई याकूब और उसका कारोबारी साझेदार फिरोज, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद से कयूम लगातार अपने ठिकाने बदलकर फरारी काट रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर शरण ली और अपने रिश्तेदारों व परिजनों से भी संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया था। आखिरकार खोह-नागोरियान थाना पुलिस की विशेष टीम ने अलीगढ़ में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
डीसीपी (ईस्ट) रंजिता शर्मा ने बताया कि कयूम खान जयपुर के राक्ष्या की ढाणी, खोह नागोरियान का निवासी है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें पिछले आठ दिनों से दिल्ली और यूपी में लगातार छापेमारी कर रही थीं। पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तारी के डर से वह लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता रहा।
लालच में खड़ा किया था अवैध कारोबार
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कयूम खान ने अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अपने भाई याकूब और पार्टनर फिरोज के साथ मिलकर अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन शुरू किया था। जयपुर के रहीम नगर सेकेंड स्थित एक आलीशान मकान से पूरे नेटवर्क को संचालित किया जाता था। दोनों भाई इसी मकान में रहते थे और वहीं से फैक्ट्री से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखते थे।
जांच में यह भी सामने आया है कि दिल्ली से संचालित अवैध पटाखा कारोबार को जयपुर में बड़े स्तर पर विस्तार देने की तैयारी चल रही थी। इसके लिए लगातार विस्फोटक सामग्री मंगाई जा रही थी और रिहायशी इलाके में बिना किसी सुरक्षा मानकों के पटाखों की पैकिंग का काम कराया जा रहा था।
हादसे के दिन दिल्ली से आया था विस्फोटक सामान
पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन दिल्ली से वाहनों में भरकर बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री जयपुर लाई गई थी। सामान उतरवाने के लिए दिल्ली से नासिर और रेहान नामक दो युवक भी साथ आए थे। माल खाली होने के बाद वाहन वापस लौट गए, लेकिन दोनों युवक फैक्ट्री परिसर में ही रुक गए।
इसी दौरान अचानक आग लग गई। आग की चिंगारी बारूद तक पहुंचते ही जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा परिसर आग की लपटों में घिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट के बाद कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए और सड़क पर तड़पते रहे। आरोप है कि कयूम और फिरोज मौके से भाग निकले और घायलों की कोई मदद नहीं की।
आठ लोगों की गई थी जान
9 जून की सुबह करीब 11 बजे खोह नागोरियान स्थित करीम नगर-बी के मकान नंबर 88 में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी। इस दर्दनाक हादसे में एक बच्चे और दो सगे भाइयों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे।
पुलिस जांच में सामने आया कि मकान याकूब पुत्र नजीर खान का है। उसने यह मकान नई दिल्ली निवासी फिरोज को किराए पर दे रखा था। फिरोज यहां शादी और अन्य आयोजनों में इस्तेमाल होने वाले पटाखों की अवैध पैकिंग का काम करवाता था। इस कारोबार में याकूब और उसका भाई कयूम भी साझेदार थे।
पुलिस टीम की अहम भूमिका
मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में खोह-नागोरियान थानाधिकारी प्रकाशराम विश्नोई के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम में शामिल एसआई मुकेश, एसआई बजरंग लाल, कॉन्स्टेबल धीरज और सुमनेश ने लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और तकनीकी व मानवीय सूचना तंत्र की मदद से अलीगढ़ में उसे दबोच लिया।
फिलहाल पुलिस कयूम खान से पूछताछ कर रही है। वहीं फरार आरोपियों याकूब, फिरोज और अन्य सहयोगियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर मामले में पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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