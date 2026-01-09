Hindustan Hindi News
जयपुर में तेज रफ्तार ऑडी का कहर, डिवाइडर से टकराकर बेकाबू हुई कार, 16 लोग घायल

संक्षेप:

जयपुर में शुक्रवार रात तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों और ठेलों को कुचलते हुए अफरा-तफरी मचा दी। हादसे में कुल 16 लोग घायल हो गए। घटना पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र के खराबास सर्किल के पास रात करीब 9:30 बजे हुई। 

Jan 10, 2026 12:14 am IST
जयपुर में शुक्रवार रात तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों और ठेलों को कुचलते हुए अफरा-तफरी मचा दी। हादसे में कुल 16 लोग घायल हो गए। घटना पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र के खराबास सर्किल के पास रात करीब 9:30 बजे हुई। बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड के चलते ऑडी कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर करीब 30 मीटर तक सड़क किनारे खड़े ठेलों को टक्कर मारती चली गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के वक्त सड़क किनारे खाने-पीने के ठेले लगे हुए थे और आसपास काफी भीड़ थी। अचानक तेज आवाज के साथ कार डिवाइडर से टकराई और फिर ठेलों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। कुछ ही पलों में चीख-पुकार मच गई। घायल लोग सड़क पर गिर पड़े, वहीं कई ठेले पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही मुहाना और पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए जयपुरिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही घायलों की स्थिति देखने चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जयपुरिया अस्पताल पहुंचे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के वक्त सड़क किनारे खाने-पीने के ठेले लगे हुए थे और आसपास काफी भीड़ थी। अचानक तेज आवाज के साथ कार डिवाइडर से टकराई और फिर ठेलों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। कुछ ही पलों में चीख-पुकार मच गई। घायल लोग सड़क पर गिर पड़े, वहीं कई ठेले पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

मुहाना थाना एसएचओ गुरुभूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ऑडी कार तेज रफ्तार में थी। डिवाइडर से टकराने के बाद कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े दर्जनभर से अधिक ठेलों को टक्कर मारते हुए करीब 30 मीटर तक चली गई। इस दौरान 16 लोग घायल हुए।

पुलिस के अनुसार, 8 घायलों का जयपुरिया हॉस्पिटल में इलाज जारी है। 4 घायलों को उनके परिजन निजी अस्पताल ले गए, जबकि 4 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने परिजनों के साथ घर चले गए। सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।

पुलिस ने हादसे में शामिल ऑडी कार को जब्त कर लिया है। चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि हादसे के समय चालक नशे में तो नहीं था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरे को उजागर कर दिया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
