जयपुर में कृत्रिम बारिश की कोशिश नाकाम: GPS फेल, ड्रोन झाड़ियों में गिरा

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज कृत्रिम बारिश कराने की बहुप्रतीक्षित योजना उस समय विफल हो गई जब भारी भीड़ और मोबाइल नेटवर्क की अधिकता के चलते GPS सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज कृत्रिम बारिश कराने की बहुप्रतीक्षित योजना उस समय विफल हो गई जब भारी भीड़ और मोबाइल नेटवर्क की अधिकता के चलते GPS सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। रामगढ़ बांध क्षेत्र में सरकार और एक निजी कंपनी के संयुक्त प्रयास से यह प्रयोग किया जाना था, लेकिन लगातार दूसरे प्रयास में भी ड्रोन उड़ान नहीं भर सका।

मौसम को राहत देने और मानसून की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से यह प्रयोग किया जा रहा था। हालांकि, मंगलवार को जब ड्रोन को उड़ाने की कोशिश की गई, तो उसका GPS सिस्टम काम नहीं कर सका। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, क्षेत्र में मौजूद भारी भीड़ के कारण मोबाइल नेटवर्क ओवरलोड हो गया जिससे सिग्नल गड़बड़ा गए। इसका सीधा असर ड्रोन की नेविगेशन प्रणाली पर पड़ा।

पहला प्रयास सुबह किया गया जिसमें ड्रोन के पंखे तो चालू हुए लेकिन वह जमीन से उठ नहीं पाया। इसके बाद दोपहर में दूसरा प्रयास किया गया, जिसमें ड्रोन कुछ फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में तो सफल रहा, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह सीधा पास की झाड़ियों में जा गिरा।

ड्रोन के गिरते ही वहां मौजूद लोग उसकी ओर दौड़ पड़े और अपने मोबाइल फोन से वीडियो और फोटो लेने लगे। कुछ लोग तो सेल्फी लेने भी पहुंच गए। स्थिति को संभालते हुए मौके पर तैनात पुलिस ने भीड़ को हटाया और ड्रोन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

प्रशासन और आयोजन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी टीम समस्या के समाधान में जुटी हुई है। GPS सिग्नल बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक तकनीकों पर भी विचार किया जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगला प्रयास तब ही किया जाएगा जब भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाए और नेटवर्क सामान्य हो।

विशेषज्ञों के अनुसार, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की अधिकता से रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेयरेंस बढ़ जाता है, जिससे GPS आधारित डिवाइस सही ढंग से कार्य नहीं कर पातीं। ऐसी स्थिति में ड्रोन का दिशा नियंत्रण और ऊंचाई पर संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है।

गौरतलब है कि राजस्थान इस समय मानसून की अनियमितता और सूखे की स्थिति से जूझ रहा है। ऐसे में कृत्रिम बारिश की यह पहल अत्यंत महत्व रखती है। हालांकि, तकनीकी बाधाओं और अव्यवस्थाओं के चलते अब तक यह प्रयास सफलता नहीं पा सका है।

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या ऐसी महत्त्वपूर्ण तकनीकी परियोजनाएं जनता की भीड़ के बीच कराना उचित है? क्या प्रशासन को पहले से ऐसी संभावनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए था?