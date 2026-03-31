जयपुर के अपार्टमेंट में मौत का झूला! झूला टूटा, बच्ची ICU में; कर्मचारियों पर खून के धब्बे मिटाने का आरोप
राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक अपार्टमेंट परिसर के पार्क में हुआ हादसा अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कथित लापरवाही और जिम्मेदारी के सवालों का बड़ा मामला बन गया है।
राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक अपार्टमेंट परिसर के पार्क में हुआ हादसा अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कथित लापरवाही और जिम्मेदारी के सवालों का बड़ा मामला बन गया है। सीकर रोड स्थित सनसिटी के मैक्स हाइट अपार्टमेंट में झूला टूटने से 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोसायटी मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लग रहे हैं।
खेलते-खेलते हादसा, अचानक टूटा झूला
घटना रविवार शाम करीब 4 बजे की है। अपार्टमेंट में रहने वाली विजय लक्ष्मी शर्मा के अनुसार, उनकी भतीजी अपने परिवार के साथ मिलने आई थी। इसी दौरान 12 वर्षीय आशी पारीक ग्राउंड फ्लोर स्थित पार्क में झूला झूलने चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, झूला सामान्य तरीके से चल रहा था, तभी अचानक उसकी संरचना टूट गई।
झूले के टूटते ही बच्ची जोर से जमीन पर गिरी और झूले का पाइप भी उसके ऊपर आ गिरा। इस दुर्घटना में बच्ची के सिर पर गहरी चोट आई, साथ ही जबड़े और नाक की हड्डी में भी गंभीर फ्रैक्चर हो गया।
चीख सुनकर दौड़े लोग, किसी तरह निकाला बाहर
हादसे के बाद बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। झूले के नीचे फंसी बच्ची को तुरंत बाहर निकाला गया। परिजन बिना देर किए उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई है।
मेंटेनेंस को लेकर पहले भी शिकायतें
परिवार और सोसायटी के अन्य निवासियों का आरोप है कि झूले और अन्य सुविधाओं की खराब हालत को लेकर कई बार मैनेजमेंट को शिकायत दी गई थी। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
करीब 200 परिवारों वाली इस सोसायटी में हर महीने 4 हजार रुपए मेंटेनेंस शुल्क लिया जाता है। बावजूद इसके, सुरक्षा और रखरखाव के मानकों की अनदेखी किए जाने के आरोप अब खुलकर सामने आ रहे हैं।
हादसे के बाद ‘सबूत मिटाने’ का आरोप
घटना के बाद एक और चौंकाने वाला आरोप सामने आया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हादसे के तुरंत बाद सोसायटी के कुछ कर्मचारियों ने घटनास्थल से खून के धब्बे साफ करने की कोशिश की। इससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया।
लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी मौके से गायब हो गए और किसी ने भी तत्काल मदद या जवाबदेही नहीं दिखाई।
पुलिस में मामला दर्ज, जांच शुरू
हरमाड़ा थाने के एसएचओ उदय यादव ने बताया कि बच्ची के परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सोसायटी मैनेजमेंट की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।
अस्पताल में भर्ती, मेजर सर्जरी की तैयारी
बच्ची के पिता अश्वनी पारीक के अनुसार, हादसे में उनकी बेटी को मुंह में मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं और नाक की हड्डी भी टूट गई है। फिलहाल उसे सीके बिड़ला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मेजर सर्जरी हो गई है।
बड़ा सवाल: जिम्मेदार कौन?
यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि रिहायशी सोसायटियों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही है। नियमित मेंटेनेंस, सुरक्षा जांच और जवाबदेही की कमी अब जानलेवा साबित हो रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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