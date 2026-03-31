जयपुर के अपार्टमेंट में मौत का झूला! झूला टूटा, बच्ची ICU में; कर्मचारियों पर खून के धब्बे मिटाने का आरोप

राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक अपार्टमेंट परिसर के पार्क में हुआ हादसा अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कथित लापरवाही और जिम्मेदारी के सवालों का बड़ा मामला बन गया है।

राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक अपार्टमेंट परिसर के पार्क में हुआ हादसा अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कथित लापरवाही और जिम्मेदारी के सवालों का बड़ा मामला बन गया है। सीकर रोड स्थित सनसिटी के मैक्स हाइट अपार्टमेंट में झूला टूटने से 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोसायटी मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लग रहे हैं।

खेलते-खेलते हादसा, अचानक टूटा झूला घटना रविवार शाम करीब 4 बजे की है। अपार्टमेंट में रहने वाली विजय लक्ष्मी शर्मा के अनुसार, उनकी भतीजी अपने परिवार के साथ मिलने आई थी। इसी दौरान 12 वर्षीय आशी पारीक ग्राउंड फ्लोर स्थित पार्क में झूला झूलने चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, झूला सामान्य तरीके से चल रहा था, तभी अचानक उसकी संरचना टूट गई।

झूले के टूटते ही बच्ची जोर से जमीन पर गिरी और झूले का पाइप भी उसके ऊपर आ गिरा। इस दुर्घटना में बच्ची के सिर पर गहरी चोट आई, साथ ही जबड़े और नाक की हड्डी में भी गंभीर फ्रैक्चर हो गया।

चीख सुनकर दौड़े लोग, किसी तरह निकाला बाहर हादसे के बाद बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। झूले के नीचे फंसी बच्ची को तुरंत बाहर निकाला गया। परिजन बिना देर किए उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई है।

मेंटेनेंस को लेकर पहले भी शिकायतें परिवार और सोसायटी के अन्य निवासियों का आरोप है कि झूले और अन्य सुविधाओं की खराब हालत को लेकर कई बार मैनेजमेंट को शिकायत दी गई थी। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

करीब 200 परिवारों वाली इस सोसायटी में हर महीने 4 हजार रुपए मेंटेनेंस शुल्क लिया जाता है। बावजूद इसके, सुरक्षा और रखरखाव के मानकों की अनदेखी किए जाने के आरोप अब खुलकर सामने आ रहे हैं।

हादसे के बाद ‘सबूत मिटाने’ का आरोप घटना के बाद एक और चौंकाने वाला आरोप सामने आया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हादसे के तुरंत बाद सोसायटी के कुछ कर्मचारियों ने घटनास्थल से खून के धब्बे साफ करने की कोशिश की। इससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया।

लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी मौके से गायब हो गए और किसी ने भी तत्काल मदद या जवाबदेही नहीं दिखाई।

पुलिस में मामला दर्ज, जांच शुरू हरमाड़ा थाने के एसएचओ उदय यादव ने बताया कि बच्ची के परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सोसायटी मैनेजमेंट की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

अस्पताल में भर्ती, मेजर सर्जरी की तैयारी बच्ची के पिता अश्वनी पारीक के अनुसार, हादसे में उनकी बेटी को मुंह में मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं और नाक की हड्डी भी टूट गई है। फिलहाल उसे सीके बिड़ला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मेजर सर्जरी हो गई है।