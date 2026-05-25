जयपुर में अनु मीणा ने क्यों की आत्महत्या? बेटे ने फोन खोला तो सामने आई कथित घरेलू हिंसा की कहानी
बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था सरकारी नौकरी, परिवार, दो बच्चे और एक व्यवस्थित जिंदगी। लेकिन घर की बंद दीवारों के पीछे जो चल रहा था, उसका सच किसी को नहीं पता था।
बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था सरकारी नौकरी, परिवार, दो बच्चे और एक व्यवस्थित जिंदगी। लेकिन घर की बंद दीवारों के पीछे जो चल रहा था, उसका सच किसी को नहीं पता था। फिर एक दिन एक महिला ने जिंदगी से हार मान ली… और उसकी मौत के बाद उसके मोबाइल ने ऐसी कहानी सुनाई जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आया अनु मीणा सुसाइड केस अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अप्रैल में हुई इस घटना के बाद जो मामला शुरुआत में आत्महत्या का लग रहा था, अब उसमें घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और गंभीर आरोपों की परतें खुलने लगी हैं।
कोटपूतली के कल्याणपुरा की रहने वाली अनु मीणा की शादी 25 जुलाई 2015 को गौतम मीणा से हुई थी, जो वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) में एक्सईएन (XEN) के पद पर कार्यरत बताए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही रिश्ते में तनाव शुरू हो गया था।
परिवार का दावा है कि आरोपी पति शराब के नशे में अनु के साथ अक्सर गाली-गलौज और मारपीट करता था। धीरे-धीरे यह विवाद सामान्य घरेलू झगड़ों से आगे बढ़कर डर और हिंसा का रूप लेने लगा।
सबसे गंभीर आरोप मार्च 2026 की उस घटना को लेकर लगाया गया है, जब कथित तौर पर घर में गैस खुली छोड़कर अनु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अनु डरकर अपने मायके चली गई थी। हालांकि परिवार टूटने के डर और समझौते की उम्मीद में मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा और अनु वापस ससुराल लौट गई।
लेकिन हालात नहीं बदले।
परिजनों के मुताबिक लगातार मानसिक दबाव, डर और कथित प्रताड़ना के बीच 7 अप्रैल को अनु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उसने अपने पति को वीडियो कॉल किया था और कुछ संदेश अपने परिजनों को भी भेजे थे, जिनमें उसने अपनी पीड़ा साझा की थी।
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।
अनु की मौत के बाद घर में सन्नाटा था। दो मासूम बच्चे 10 साल का माहिर और 8 साल की समायरा अचानक मां के बिना रह गए। लेकिन कुछ दिनों बाद वही बच्चे इस केस के सबसे अहम गवाह बन गए।
बेटे माहिर ने बताया कि घर में अक्सर झगड़े होते थे और उसने कई बार अपने पिता को मां के साथ मारपीट करते देखा था। बच्चे के मुताबिक एक बार टीवी पर गाना चलने से नाराज होकर पिता ने टीवी तोड़ दिया और मां को पीटा। बेटी समायरा ने भी आरोप लगाया कि परिवार के साथ घूमने और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान भी मां के साथ बदसलूकी होती थी।
फिर आया वह पल जिसने जांच की दिशा बदल दी।
माहिर ने अपनी मां के मोबाइल का पासवर्ड खोला।
मोबाइल में ऐसे वीडियो मिले जिन्हें देखकर परिवार हैरान रह गया। दावा किया जा रहा है कि इन वीडियो में आरोपी पति खुद रिकॉर्डिंग करता नजर आ रहा है और अनु के साथ कथित तौर पर अपशब्द, प्रताड़ना और अपमानजनक व्यवहार दिखाई दे रहा है।
अब पुलिस ने मोबाइल, वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं।
एक सवाल अब भी बाकी है अगर ये वीडियो पहले सामने आ जाते, तो क्या अनु आज जिंदा होती? जांच पूरी होने के बाद ही इसका जवाब सामने आएगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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