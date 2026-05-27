जयपुर की अनु मीणा ने बर्थडे गिफ्ट में पाई थी स्कोडा कार; स्टेटस पर लिखा था- थैंक्यू हसबैंड जी

जयपुर के बहुचर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में अब एक नया पहलू सामने आया है। मामले में फरार चल रहे आरोपी पति गौतम मीणा की ओर से किए गए दावों के बीच एक तस्वीर और कथित WhatsApp स्टेटस चर्चा में आ गए हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार गौतम मीणा ने अपनी पत्नी अनु मीणा को उसके जन्मदिन पर स्कोडा कार गिफ्ट की थी।

जयपुर के बहुचर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में अब एक नया पहलू सामने आया है। मामले में फरार चल रहे आरोपी पति गौतम मीणा की ओर से किए गए दावों के बीच एक तस्वीर और कथित WhatsApp स्टेटस चर्चा में आ गए हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार गौतम मीणा ने अपनी पत्नी अनु मीणा को उसके जन्मदिन पर स्कोडा कार गिफ्ट की थी।

बताया जा रहा है कि इस गिफ्ट की तस्वीर अनु मीणा ने अपने WhatsApp स्टेटस पर भी साझा की थी। सामने आए स्क्रीनशॉट में अनु शोरूम में कार के साथ नजर आ रही है और स्टेटस में अंग्रेजी में लिखा गया था— “My birthday gift thank you husband ji”। यह तस्वीर अब मामले की चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है।

वीडियो जारी कर गौतम मीणा ने दी सफाई मंगलवार को अनु मीणा के पति और आरोपी XEN गौतम मीणा का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में गौतम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उसके खिलाफ एकतरफा माहौल बनाया जा रहा है।

गौतम ने कहा कि वह अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखता था और परिवार के लिए लगातार प्रयास करता रहा। उसने दावा किया कि उसकी कुल संपत्ति का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अनु मीणा के नाम पर था। साथ ही उसने कहा कि वह हर शादी की सालगिरह पर पत्नी को अंगूठी गिफ्ट करता था और पिछले जन्मदिन पर स्कोडा कार दी थी।

“मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा” वीडियो में गौतम मीणा ने आरोप लगाया कि उसके पक्ष में मौजूद कई सबूत हटाए गए हैं और उसे गलत तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। उसने यह भी कहा कि उसके दोनों बच्चों को उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है।

गौतम ने दावा किया कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा है और वह लगातार मानसिक दबाव में है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

संपत्ति विवाद के भी लगाए आरोप गौतम मीणा ने वीडियो में यह भी आरोप लगाया कि अनु के परिवार के लोग उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके अनुसार इसी वजह से उसे निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अनु के भाई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि परिवार केवल न्याय की मांग कर रहा है।

बच्चों को लेकर भी सामने आया नया दावा मामले में गौतम मीणा के ताऊ का भी एक बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि ससुराल पक्ष दोनों बच्चों को गोद लेना चाहता था और बच्चों की नॉमिनी उनके मामा को बनाए जाने की बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा।

हालांकि इन दावों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की अलग-अलग पहलुओं से पड़ताल कर रही हैं।