जयपुर की अनु मीणा ने बर्थडे गिफ्ट में पाई थी स्कोडा कार; स्टेटस पर लिखा था- थैंक्यू हसबैंड जी
जयपुर के बहुचर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में अब एक नया पहलू सामने आया है। मामले में फरार चल रहे आरोपी पति गौतम मीणा की ओर से किए गए दावों के बीच एक तस्वीर और कथित WhatsApp स्टेटस चर्चा में आ गए हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार गौतम मीणा ने अपनी पत्नी अनु मीणा को उसके जन्मदिन पर स्कोडा कार गिफ्ट की थी।
जयपुर के बहुचर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में अब एक नया पहलू सामने आया है। मामले में फरार चल रहे आरोपी पति गौतम मीणा की ओर से किए गए दावों के बीच एक तस्वीर और कथित WhatsApp स्टेटस चर्चा में आ गए हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार गौतम मीणा ने अपनी पत्नी अनु मीणा को उसके जन्मदिन पर स्कोडा कार गिफ्ट की थी।
बताया जा रहा है कि इस गिफ्ट की तस्वीर अनु मीणा ने अपने WhatsApp स्टेटस पर भी साझा की थी। सामने आए स्क्रीनशॉट में अनु शोरूम में कार के साथ नजर आ रही है और स्टेटस में अंग्रेजी में लिखा गया था— “My birthday gift thank you husband ji”। यह तस्वीर अब मामले की चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है।
वीडियो जारी कर गौतम मीणा ने दी सफाई
मंगलवार को अनु मीणा के पति और आरोपी XEN गौतम मीणा का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में गौतम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उसके खिलाफ एकतरफा माहौल बनाया जा रहा है।
गौतम ने कहा कि वह अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखता था और परिवार के लिए लगातार प्रयास करता रहा। उसने दावा किया कि उसकी कुल संपत्ति का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अनु मीणा के नाम पर था। साथ ही उसने कहा कि वह हर शादी की सालगिरह पर पत्नी को अंगूठी गिफ्ट करता था और पिछले जन्मदिन पर स्कोडा कार दी थी।
“मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा”
वीडियो में गौतम मीणा ने आरोप लगाया कि उसके पक्ष में मौजूद कई सबूत हटाए गए हैं और उसे गलत तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। उसने यह भी कहा कि उसके दोनों बच्चों को उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है।
गौतम ने दावा किया कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा है और वह लगातार मानसिक दबाव में है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
संपत्ति विवाद के भी लगाए आरोप
गौतम मीणा ने वीडियो में यह भी आरोप लगाया कि अनु के परिवार के लोग उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके अनुसार इसी वजह से उसे निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अनु के भाई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि परिवार केवल न्याय की मांग कर रहा है।
बच्चों को लेकर भी सामने आया नया दावा
मामले में गौतम मीणा के ताऊ का भी एक बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि ससुराल पक्ष दोनों बच्चों को गोद लेना चाहता था और बच्चों की नॉमिनी उनके मामा को बनाए जाने की बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा।
हालांकि इन दावों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की अलग-अलग पहलुओं से पड़ताल कर रही हैं।
जांच पर सबकी नजर
अनु मीणा सुसाइड केस को लेकर लगातार नए दावे और बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ मृतका के परिवार ने गौतम मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष खुद को निर्दोष बता रहा है। ऐसे में अब सभी की नजर पुलिस जांच और आधिकारिक निष्कर्ष पर टिकी हुई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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