जयपुर में अनु मीणा केस ने लिया नया मोड़, फरार पति बोला- 70% प्रॉपर्टी पत्नी के नाम

जयपुर के मुहाना क्षेत्र में चर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में अब नया मोड़ सामने आया है। मृतका के पति और मामले में नामजद आरोपी गौतम मीणा ने फरारी के दौरान एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। वीडियो में गौतम ने दावा किया है कि पत्नी अनु की मौत के लिए वह जिम्मेदार नहीं है

जयपुर के मुहाना क्षेत्र में चर्चित अनु मीणा सुसाइड केस में अब नया मोड़ सामने आया है। मृतका के पति और मामले में नामजद आरोपी गौतम मीणा ने फरारी के दौरान एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। वीडियो में गौतम ने दावा किया है कि पत्नी अनु की मौत के लिए वह जिम्मेदार नहीं है और मामले में उसके खिलाफ एकतरफा माहौल बनाया जा रहा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है।

गौरतलब है कि अनु मीणा ने 7 अप्रैल को अपने घर में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद मामला शांत था, लेकिन करीब डेढ़ महीने बाद सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। फुटेज में गौतम मीणा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। इसके बाद मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया और पुलिस जांच शुरू हुई।

वीडियो में गौतम ने बताया घटनाक्रम जारी वीडियो में गौतम मीणा ने कहा कि घटना वाले दिन वह चौमू की ओर जा रहा था, जहां उसके मकान निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान अनु ने उसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया। गौतम के अनुसार कॉल के दौरान अनु ने आत्महत्या करने की बात कही और घर की छत की ओर जाने लगी।

गौतम ने दावा किया कि उसने अनु को ऐसा कदम उठाने से रोकने की कोशिश की और बार-बार समझाया। उसने कहा कि उसने अनु को कसम देकर ऐसा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं मानी।

पड़ोसी को कॉल कर गेट तुड़वाने की बात कही वीडियो में गौतम ने बताया कि कॉल के बाद उसने तुरंत अपनी गाड़ी वापस जयपुर की ओर मोड़ दी। साथ ही पड़ोस में रहने वाले दिग्विजय जांगिड़ को फोन कर घर का गेट तोड़कर अनु को बचाने की गुहार लगाई।

उसके अनुसार, पड़ोसी को गेट तोड़ने में कुछ समय लगा और इसी बीच वह भी घर पहुंच गया। दोनों ने मिलकर अनु को फंदे से नीचे उतारा और उसे सीपीआर देने की कोशिश की। बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

‘70 फीसदी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम थी’ गौतम ने वीडियो में अपने बचाव में यह भी कहा कि उसने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अनु के नाम कर रखा था। उसके मुताबिक जयपुर की पत्रकार कॉलोनी और चौमू में अनु के नाम से दो बड़े प्लॉट हैं। इसके अलावा जन्मदिन पर उसने अनु को स्कोडा कार भी उपहार में दी थी।

गौतम का कहना है कि उसने कभी भी अनु को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया। उसने आरोप लगाया कि अब ससुराल पक्ष उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है और उसके पक्ष में मौजूद सबूतों को खत्म कर दिया गया है।

बच्चों को प्रभावित करने का भी आरोप वीडियो में गौतम ने यह भी दावा किया कि अनु की मौत के बाद अंतिम संस्कार और बारहवें तक की सभी सामाजिक रस्में उसी ने निभाई थीं। उसका आरोप है कि इसके बाद ससुराल पक्ष ने बच्चों को उसके खिलाफ प्रभावित किया और बयान दिलवाए जा रहे हैं।

गौतम ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पक्ष को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

सीसीटीवी फुटेज के बाद दर्ज हुआ केस दूसरी ओर, अनु के परिजनों का आरोप है कि गौतम लंबे समय से उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। परिवार को बाद में मिले सीसीटीवी फुटेज में गौतम कथित रूप से अनु के साथ मारपीट करता नजर आया। फुटेज में घर का सामान तोड़ने और अभद्र व्यवहार के आरोप भी लगाए गए हैं।