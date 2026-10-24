जयपुर के चौराहों पर बच्चों की दुनिया! कोई गुलाब बेच रहा, कोई गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा

इन दृश्यों से साफ है कि चौराहों पर केवल भिक्षावृत्ति ही नहीं, बल्कि बच्चों के जरिए छोटे सामान बेचने और दूसरे तरीकों से पैसे जुटाने की गतिविधियां भी प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई हैं।

इन दृश्यों से साफ है कि चौराहों पर केवल भिक्षावृत्ति ही नहीं, बल्कि बच्चों के जरिए छोटे सामान बेचने और दूसरे तरीकों से पैसे जुटाने की गतिविधियां भी प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई हैं।

जयपुर में चौराहों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने और बच्चों सहित जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए शुरू किया गया अभियान कई चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रशासन की टीमें कार्रवाई में जुटी हैं, लेकिन शहर के प्रमुख चौराहों पर तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली है। कहीं 12 साल की बच्ची गुलाब बेचती नजर आती है, तो कहीं किशोर पेन और टिश्यू पेपर बेचकर पैसे जुटाते दिखाई देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ियों के शीशे साफ कर पैसे मांगते बच्चे और उनके साथ मौजूद बड़े भी इस अभियान के सामने खड़ी चुनौती को उजागर कर रहे हैं।

जयपुर जिला प्रशासन ने 9 अक्टूबर को रामबाग सर्किल, जेडीए सर्किल और ओटीएस सर्किल पर भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों और अन्य लोगों के पुनर्वास के लिए अभियान शुरू किया था। यह अभियान 30 अक्टूबर तक चलना है। हालांकि, अभियान शुरू होने के बाद भी इन चौराहों पर बच्चों के सामान बेचने और लोगों से पैसे लेने की गतिविधियां जारी हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद चौराहों की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही?

कहीं गुलाब, कहीं पेन और टिश्यू पेपर बेच रहे बच्चे शुक्रवार को रामबाग सर्किल पर 12 साल की एक बच्ची गुलाब बेचती नजर आई। वहीं, एक किशोर पेन और टिश्यू पेपर बेच रहा था। जेडीए सर्किल पर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाले वाहनों के शीशे साफ कर पैसे लेते वयस्कों के साथ बच्चे भी दिखाई दिए।

इन दृश्यों से साफ है कि चौराहों पर केवल भिक्षावृत्ति ही नहीं, बल्कि बच्चों के जरिए छोटे सामान बेचने और दूसरे तरीकों से पैसे जुटाने की गतिविधियां भी प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई हैं। बच्चों के हाथों में बिकने वाले सामान बदलते रहते हैं। कभी गुलाब नजर आते हैं, तो कभी पेन और टिश्यू पेपर। प्रशासन अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इन बच्चों तक सामान पहुंच कौन रहा है।

सुबह-शाम सक्रिय रहती हैं टीमें, फिर भी चुनौती बरकरार एडीएम (दक्षिण) युगांतर शर्मा के मुताबिक, चौराहों पर भिक्षावृत्ति की गतिविधियां मुख्य रूप से सुबह और शाम के समय अधिक दिखाई देती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की टीमें इन समयों में अभियान पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान यह भी सामने आया है कि कई लोग पुनर्वास के लिए तैयार नहीं हैं। उनके लिए भिक्षावृत्ति या सड़क किनारे सामान बेचना कमाई का आसान तरीका बन गया है। ऐसे लोगों को इस गतिविधि से दूर कर पुनर्वास की प्रक्रिया से जोड़ना प्रशासन के लिए आसान नहीं है।

जो बदलना नहीं चाहते, उन्हें समझाना सबसे बड़ी चुनौती युगांतर शर्मा ने कहा कि जो लोग मजबूरी में भिक्षावृत्ति कर रहे हैं और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पुनर्वास चाहते हैं, उनकी मदद करना अपेक्षाकृत आसान है। असली चुनौती उन लोगों के साथ है, जो अपनी मौजूदा गतिविधियों को छोड़ना नहीं चाहते।

उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अभियान के दायरे में आने वाले चौराहों पर भी ऐसे लोग फिर नजर आ सकते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है और भिक्षावृत्ति को पूरी तरह खत्म करने में समय लगेगा।

बच्चों तक सामान पहुंचाने वालों की तलाश प्रशासन अब बच्चों के जरिए चौराहों पर बेचे जा रहे सामान के स्रोत का पता लगाने में भी जुटा है। अधिकारियों के अनुसार, बच्चों के पास बिकने वाले सामान में बार-बार बदलाव होता है। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि उन्हें गुलाब, पेन और टिश्यू पेपर जैसी चीजें कहां से मिल रही हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं।

हालांकि, इस दिशा में अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। युगांतर शर्मा के अनुसार, पुलिसकर्मी फिलहाल चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं, जिससे सामान के स्रोत का पता लगाने की कार्रवाई प्रभावित हो रही है।