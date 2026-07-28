जयपुर की पुश्तैनी हवेली में फिर मिली तिजोरी; पूर्व मालिक पक्ष का युवक लेकर भागा

करीब तीन घंटे तक चली मशक्कत के बाद कटर की मदद से तिजोरी खोली गई। तिजोरी खुलने के दौरान मौके पर मौजूद लोगों की निगाहें इस पर टिकी रहीं और कई तरह की चर्चाएं होती रहीं।

राजधानी जयपुर के धाभाई जी के खुर्रे स्थित चर्चित “मुंबई वालों की हवेली” से मंगलवार को एक बार फिर तिजोरी मिलने का मामला सामने आया। हालांकि इस बार तिजोरी मिलने से ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई, जब हवेली बेचने वाले परिवार (पूर्व मालिक पक्ष) का एक युवक तिजोरी उठाकर मौके से चला गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया, समझाइश देकर युवक को वापस बुलाया और तिजोरी फिर से मौके पर लाई गई। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस की मौजूदगी में तिजोरी को कटर से खोला गया, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला।

तोड़फोड़ के दौरान मलबे से निकली तीसरी तिजोरी जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे धाभाई जी के खुर्रे स्थित पुश्तैनी हवेली को तोड़ने का काम चल रहा था। जेसीबी से एक दीवार गिराई जा रही थी, तभी मलबे के बीच से लोहे की एक तिजोरी बाहर निकल आई। तिजोरी दिखाई देने के बाद मौके पर मौजूद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई और कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई।

जेसीबी चालक ने सुरक्षित रखी, तभी युवक लेकर चला गया जेसीबी चालक रिहान ने बताया कि दीवार टूटते ही तिजोरी मलबे के साथ बाहर आ गई थी। उसने उसे सुरक्षित निकालकर एक किनारे रख दिया ताकि नुकसान न पहुंचे। इसी दौरान हवेली के पूर्व मालिक परिवार का सदस्य अभिषेक अग्रवाल एक्टिवा से मौके पर पहुंचा और तिजोरी अपने साथ लेकर वहां से चला गया।

खरीदार ने जताई आपत्ति, पुलिस को दी सूचना घटना की जानकारी मिलते ही हवेली के वर्तमान मालिक पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। खरीदार रमेश नारनोली ने बताया कि संपत्ति का स्वामित्व बदल चुका है, ऐसे में परिसर से मिली किसी भी वस्तु को अपने साथ ले जाना उचित नहीं था। उनका कहना था कि यदि तिजोरी मिली थी तो उसे पुलिस के सुपुर्द किया जाना चाहिए था, ताकि नियमानुसार कार्रवाई हो सके।

समझाइश के बाद तिजोरी लेकर वापस पहुंचा युवक मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पूर्व मालिक पक्ष के युवक से संपर्क किया और उसे समझाइश देकर तिजोरी वापस लाने के लिए कहा। इसके बाद युवक तिजोरी लेकर दोबारा मौके पर पहुंचा। पुलिस की मौजूदगी में तिजोरी को सुरक्षित रखा गया और उसे खोलने की तैयारी शुरू की गई।

तीन घंटे की मशक्कत के बाद खुली तिजोरी करीब तीन घंटे तक चली मशक्कत के बाद कटर की मदद से तिजोरी खोली गई। तिजोरी खुलने के दौरान मौके पर मौजूद लोगों की निगाहें इस पर टिकी रहीं और कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। लोगों को उम्मीद थी कि शायद इसमें कोई पुरानी धरोहर, आभूषण, नकदी या अन्य कीमती सामान मिल सकता है, लेकिन तिजोरी पूरी तरह खाली निकली। इसके साथ ही संभावित खजाने को लेकर लगाई जा रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया।

पहले मिली दोनों तिजोरियां भी थीं खाली रमेश नारनोली ने बताया कि इससे पहले भी इसी हवेली से दो अन्य तिजोरियां मिली थीं। उन दोनों तिजोरियों को भी पुलिस की मौजूदगी में खोला गया था, लेकिन उनमें भी कोई सामान नहीं मिला था। मंगलवार को मिली यह तीसरी तिजोरी भी खाली निकलने के बाद स्पष्ट हो गया कि फिलहाल हवेली से किसी प्रकार का खजाना बरामद नहीं हुआ है।

भविष्य में कुछ मिला तो सरकार को सौंपेंगे उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में हवेली की खुदाई या तोड़फोड़ के दौरान कोई मूल्यवान वस्तु, ऐतिहासिक धरोहर या खजाना मिलता है तो उसे कानून और सरकारी नियमों के अनुसार संबंधित विभाग को सौंपा जाएगा। आवश्यकता होने पर उसका उपयोग जनहित के कार्यों में किया जाएगा।