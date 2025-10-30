Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur alwar rain bisalpur dam gates open rajasthan weather alert fog visibility yellow alert
जयपुर-अलवर में झमाझम बारिश, बीसलपुर बांध के 2 गेट खोले: 13 जिलों में यलो अलर्ट, सुबह धुंध से विजिबिलिटी घटी

जयपुर-अलवर में झमाझम बारिश, बीसलपुर बांध के 2 गेट खोले: 13 जिलों में यलो अलर्ट, सुबह धुंध से विजिबिलिटी घटी

संक्षेप: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। गुरुवार सुबह जयपुर, अलवर, करौली सहित कई जिलों में तेज बूंदाबांदी के साथ दिन की शुरुआत हुई। रातभर हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है और हल्की ठंडक महसूस की जा रही है।

Thu, 30 Oct 2025 10:11 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। गुरुवार सुबह जयपुर, अलवर, करौली सहित कई जिलों में तेज बूंदाबांदी के साथ दिन की शुरुआत हुई। रातभर हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है और हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। वहीं, जोधपुर में देर रात बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर में बने चक्रवाती सिस्टम का असर बुधवार को भी देखने को मिला था। दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में दिनभर बादल छाए रहे और कई जगह हल्की बारिश हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिस्टम 30 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा। 31 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 1 नवंबर से मौसम पूरी तरह साफ और ड्राय हो जाएगा।

गुरुवार सुबह 6 बजे बीसलपुर बांध से एक बार फिर पानी की निकासी शुरू की गई। बढ़ती पानी की आवक के चलते बांध का दूसरा गेट भी दो मीटर तक खोल दिया गया। अब दोनों गेटों को दो-दो मीटर खोलकर प्रति सेकेंड 24,040 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा है।

यह इस सीजन में दूसरी बार है जब बीसलपुर के गेट खोले गए हैं। 24 जुलाई को पहली बार पानी छोड़ा गया था। 21 अक्टूबर को गेट बंद कर दिए गए थे, लेकिन बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने पर 28 अक्टूबर को फिर एक गेट आधा मीटर तक खोला गया था। अब गुरुवार को दोनों गेट खोलने पड़े हैं।

गुलाबी नगरी जयपुर की सुबह आज हल्की फुहारों और घने कोहरे के साथ हुई। शहर के बाहरी इलाकों में धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। सड़कों पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। लगातार चार दिनों से राजधानी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हल्की बारिश और बादलों ने ठंडक बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का शुरुआती अहसास लोगों को महसूस हो रहा है।

करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र में गुरुवार तड़के 4 बजे से ही बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया था। ग्रामीण इलाकों में घनी धुंध छाई रही, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। कई जगह लोगों को सुबह के समय वाहन चलाने में परेशानी हुई।

मंगलवार को सिरोही प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, यह तापमान इस सीजन के औसत से लगभग 5 डिग्री कम है। अगले कुछ दिनों तक रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि जयपुर, अलवर, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, अरब सागर से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के मेल से यह बारिश का दौर बन रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम आज यानी 30 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा। 31 अक्टूबर की दोपहर बाद प्रदेश में आसमान साफ होने लगेगा और मौसम ड्राय रहेगा। इसके बाद 1 नवंबर से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और ठंडी हवाओं का असर कुछ कम होगा।

बारिश का यह दौर जहां रबी फसलों की बुआई के लिए नमी प्रदान करेगा, वहीं जिन इलाकों में तेज वर्षा हुई है, वहां फसल अवशेष और खेतों में जलभराव से नुकसान की संभावना भी बनी हुई है।

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और धुंध के दौरान सड़क पर सुरक्षित गति बनाए रखने की अपील की है। वहीं, बीसलपुर बांध से पानी छोड़े जाने के चलते नदी किनारे के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति न बने, इसके लिए जल संसाधन विभाग की टीम निगरानी में जुटी हुई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rain Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।