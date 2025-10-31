अगर घर में है ये एलर्जी की दवाई, तो संभल जाएं! जयपुर में हुई बैन, जांच में सैंपल फेल

संक्षेप: राजधानी जयपुर समेत प्रदेशभर में सप्लाई होने वाली एक नामी फार्मा कंपनी की जुकाम-एलर्जी की दवाई को राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने अमानक (Substandard) घोषित कर दिया है।

राजधानी जयपुर समेत प्रदेशभर में सप्लाई होने वाली एक नामी फार्मा कंपनी की जुकाम-एलर्जी की दवाई को राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने अमानक (Substandard) घोषित कर दिया है। विभाग की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मेडिसिन की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

ड्रग कंट्रोलर फर्स्ट से शुक्रवार को जारी आदेशों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित वाईएल फार्मा कंपनी की दवाई WINCET L के सैंपल जांच में फेल पाए गए। यह दवाई राजस्थान के कई शहरों — जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर और अजमेर सहित — मेडिकल स्टोर्स पर जुकाम और एलर्जी के इलाज के लिए आमतौर पर बेची जा रही थी।

सूत्रों के मुताबिक, विभाग ने कुछ दिन पहले कंपनी की दवाई के तीन बैच — LT25023 और दो अन्य — से सैंपल लिए थे। इन सैंपलों को जांच के लिए अधिकृत ड्रग लैब में भेजा गया। रिपोर्ट में सामने आया कि दवाई में मौजूद सॉल्ट्स लेवोसेट्रीजीन और डाइहाइड्रोक्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

अर्थात, कंपनी ने पैकिंग और लेबल पर जो फार्मूलेशन बताया था, असल में उस अनुपात में तत्व दवाई में मौजूद ही नहीं थे। ऐसे में यह दवाई “अमानक गुणवत्ता” (Not of Standard Quality) की श्रेणी में आ गई।

ड्रग कंट्रोल विभाग ने इस रिपोर्ट के आधार पर न केवल WINCET L की बिक्री पर रोक लगाई, बल्कि दवा दुकानों और वितरकों को भी निर्देश जारी किए हैं कि वे तत्काल इस दवाई की बिक्री बंद करें और बचे हुए स्टॉक को सील करें। विभाग ने कहा है कि ऐसी अमानक दवाइयां मरीजों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं, इसलिए इसे बाजार से हटाना जरूरी है।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “दवाई में एक्टिव सॉल्ट्स की कमी के कारण उसका असर या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं। कई बार यह शरीर में एलर्जी या अन्य अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं भी पैदा कर सकती है। इसलिए हमने कंपनी के अन्य उत्पादों की भी जांच का निर्णय लिया है।”

ड्रग कंट्रोलर ने अपने आदेशों में कहा है कि वाईएल फार्मा की अन्य दवाइयों के भी सैंपल लिए जाएंगे और जांच रिपोर्ट आने तक उनके वितरण पर नजर रखी जाएगी। अगर अन्य दवाइयों में भी गड़बड़ी पाई गई, तो कंपनी के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि दवाई में सॉल्ट की मात्रा मानक से कम क्यों मिली और उत्पादन प्रक्रिया में किस स्तर पर यह चूक हुई।

विभाग ने आम लोगों और मरीजों से अपील की है कि अगर किसी ने हाल ही में WINCET L दवाई खरीदी या उपयोग की है, तो वह इसे तत्काल बंद करें और डॉक्टर से परामर्श लें। साथ ही दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्टॉक में से इस दवाई के सभी बैच नंबरों को अलग कर सुरक्षित रखें।