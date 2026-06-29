खराब बस के पास खड़े थे लोग, तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा; जयपुर हाईवे पर 3 की मौत
बस रुकने के बाद चालक समेत कुछ लोग नीचे उतर आए। कोई बस की खराबी देख रहा था तो कोई सड़क किनारे खड़ा होकर मदद का इंतजार कर रहा था। यात्रियों को उम्मीद थी कि कुछ देर की परेशानी के बाद यात्रा फिर शुरू हो जाएगी
जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर सोमवार तड़के कुछ पल ऐसे आए, जिन्होंने एक सामान्य सफर को दर्दनाक हादसे में बदल दिया। चित्तौड़गढ़ से जयपुर जा रही एक निजी बस में सवार करीब 20 यात्रियों को क्या पता था कि मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते में आई एक छोटी सी तकनीकी खराबी तीन लोगों की जान ले लेगी।
चलती बस का अचानक टूटा एक्सल
हादसा जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र के मोखमपुरा थाना इलाके में हुआ। तड़के बस जयपुर की ओर बढ़ रही थी। सफर सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक बस का एक्सल टूट गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो और खराबी ठीक कर आगे का सफर शुरू किया जा सके।
सड़क किनारे इंतजार कर रहे थे यात्री
बस रुकने के बाद चालक समेत कुछ लोग नीचे उतर आए। कोई बस की खराबी देख रहा था तो कोई सड़क किनारे खड़ा होकर मदद का इंतजार कर रहा था। यात्रियों को उम्मीद थी कि कुछ देर की परेशानी के बाद यात्रा फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में पीछे से आई तेज रफ्तार ने सारी उम्मीदें खत्म कर दीं।
पीछे से आया ट्रक और मच गई तबाही
प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, जयपुर की ओर आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक सीधे सड़क किनारे खड़ी बस से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के पास खड़े लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सबसे ज्यादा चोट उन लोगों को लगी, जो बस के बाहर खड़े होकर खराबी की जांच कर रहे थे।
तीन लोगों की मौके पर मौत
इस दर्दनाक टक्कर में बस चालक साताराम (30), मधुराज (30) और राहुल (29) की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों कुछ देर पहले तक बस को दोबारा चलाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी जिंदगी छीन ली।
हादसे के बाद मची अफरा-तफरी
टक्कर की आवाज सुनते ही बस में बैठे यात्री घबराकर बाहर निकल आए। हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। कुछ लोगों ने घायलों को संभाला, जबकि अन्य ने राहत कार्य में मदद की।
घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया
हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार घायलों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है।
पुलिस कर रही हादसे की जांच
घटना की सूचना मिलते ही मोखमपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराया और मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे खड़ी थी और पीछे से आए ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। पूरे मामले की जांच की जा रही है।
हाईवे पर सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल
यह हादसा एक बार फिर हाईवे पर खड़े वाहनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। कई बार तकनीकी खराबी के कारण वाहन सड़क किनारे रोकने पड़ते हैं, लेकिन पीछे से आने वाले तेज रफ्तार वाहन ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। कुछ सेकंड की लापरवाही कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लेती है।
एक पल में मातम में बदला सफर
सोमवार की यह सुबह तीन परिवारों के लिए कभी न खत्म होने वाला दर्द छोड़ गई। जो लोग कुछ देर पहले सुरक्षित मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद में सफर कर रहे थे, उनमें से तीन की जिंदगी सड़क पर ही थम गई। एक मामूली तकनीकी खराबी के बाद आई तेज रफ्तार ने पूरे सफर को मातम में बदल दिया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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