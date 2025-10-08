jaipur ajmer highway lpg truck fire rescue news धमाके और लपटों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे, ग्रामीणों और फायर टीम ने बचाईं कई जानें, Jaipur Hindi News - Hindustan
धमाके और लपटों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे, ग्रामीणों और फायर टीम ने बचाईं कई जानें

जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे मंगलवार देर रात रणभूमि बन गया। मौजमाबाद थाना क्षेत्र के पास जब एक एलपीजी सिलेंडर से लदा ट्रक दूसरे वाहन से टकराया, तो देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 8 Oct 2025 01:37 AM
जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे मंगलवार देर रात रणभूमि बन गया। मौजमाबाद थाना क्षेत्र के पास जब एक एलपीजी सिलेंडर से लदा ट्रक दूसरे वाहन से टकराया, तो देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। धमाके इतने जोरदार थे कि कई किलोमीटर दूर तक आसमान लाल हो गया और सड़क पर अफरा-तफरी मच गई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात करीब साढ़े 10 बजे अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। “ऐसा लगा जैसे धरती हिल गई हो,” कहते हैं 42 वर्षीय मोहनलाल गुर्जर, जो उस वक्त अपने ढाबे पर थे। कुछ ही सेकंड में सिलेंडरों में चिंगारियां उठीं और धमाके पर धमाके होने लगे। “हम लोग सड़क से भागकर खेतों की ओर दौड़े। आग की गर्मी इतनी थी कि सौ मीटर दूर तक झुलसने जैसा अहसास हो रहा था,” उन्होंने बताया।

घटना के बाद जयपुर-अजमेर हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आग से उठती लपटें और सिलेंडरों के फटने की आवाज़ें लगातार गूंजती रहीं। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने तत्काल ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया ताकि किसी और वाहन को खतरा न हो।

दमकलकर्मी राकेश मीणा ने बताया, “हम पहुंचे तो हालात बेहद खतरनाक थे। ट्रक के चारों तरफ आग थी और सिलेंडर फट रहे थे। हमारी टीम ने पानी और फोम से आग को रोकने की कोशिश की। खतरा था कि आग पास के पेट्रोल पंप या दूसरे वाहनों तक न फैले।”

करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना को “बेहद दुखद” बताते हुए तुरंत राहत कार्यों के निर्देश दिए। उन्होंने डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा और विधायक कैलाश वर्मा को मौके पर भेजा। सीएम ने X पर लिखा, “मौजमाबाद थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद है। राहत-बचाव कार्य जारी है। जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार और प्रभावितों की हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं।”

डॉ. बैरवा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और कहा कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच के मुताबिक, “गैस सिलेंडर ट्रक को पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मारी, जिससे यह हादसा हुआ।”

जब हादसा हुआ, तब पास के गांव सावरदा और मौजमाबाद के लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ आसपास खड़े वाहनों में बैठे लोगों को बाहर निकाला, बल्कि दमकल के आने तक ट्रैफिक को खुद संभाला।

सावरदा के 28 वर्षीय किसान पवन चौधरी ने बताया, “हमने सबसे पहले सड़क पर फंसे ट्रक ड्राइवरों को चेतावनी दी कि गाड़ियां पीछे ले जाएं। आग बढ़ रही थी, पर कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाई और पुलिस आने तक रास्ता खाली कराया।”

इन ग्रामीणों की तत्परता की वजह से कई वाहन और जानें बच गईं।

जयपुर के SMS अस्पताल प्रशासन को घटना की जानकारी मिलते ही अलर्ट पर रखा गया। एम्बुलेंस मौके पर तैनात की गईं ताकि किसी भी घायल को तुरंत चिकित्सा दी जा सके। जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देर रात तक मौके पर डटे रहे।

याद दिला दें कि दिसंबर पिछले साल भी जयपुर-अजमेर हाईवे पर ही ऐसा ही हादसा हुआ था, जब एक एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर में आग लग गई थी। उस घटना में 19 लोगों की मौत हो गई थी और सड़क का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया था।

इस बार, हालांकि, फायर और पुलिस टीमों की त्वरित कार्रवाई ने संभावित बड़ी तबाही को टाल दिया।

