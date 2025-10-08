jaipur ajmer highway lpg truck chemical tanker collision dna identification जयपुर-अजमेर हाईवे पर LPG ट्रक और केमिकल टैंकर टकराए,1 ज़िंदा जला,DNA से होगी शिनाख्त, Jaipur Hindi News - Hindustan
जयपुर

जयपुर-अजमेर हाईवे पर LPG ट्रक और केमिकल टैंकर टकराए,1 ज़िंदा जला,DNA से होगी शिनाख्त

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 8 Oct 2025 03:19 AM
जयपुर-अजमेर हाईवे पर मंगलवार देर रात एक भयानक सड़क हादसा घटित हुआ, जिसने राहगीरों और स्थानीय लोगों को सकते में डाल दिया। मौजमाबाद तहसील के सावरदा पुलिया के पास एक रासायनिक टैंकर ने LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक में लगे सिलेंडर फटने लगे और अचानक भीषण आग फैल गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जला और उसकी शिनाख्त DNA जांच से की जाएगी।

घटना रात लगभग 11 बजे हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हाईवे के किनारे कई ट्रक और ट्रेलर एक ढाबे के पास खड़े थे। इसी दौरान तेज़ रफ्तार रासायनिक टैंकर ने रुकावट को नहीं देखा और सीधे खड़े LPG ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ट्रक में रखे सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले चुकी थी और आसपास अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। कई फायर टेंडर तैनात किए गए और आग पर नियंत्रण पाने का कार्य शुरू हुआ। आईजी राहुल प्रकाश ने घटनास्थल का जायज़ा लिया और बताया कि आग पर नियंत्रण समय रहते पा लिया गया। उन्होंने कहा कि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है, हालांकि कुछ चालक और हैल्परों को मामूली चोटें आई हैं।

हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के शव के अवशेष SMS अस्पताल लाए गए। अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि शव को मोर्चरी भेजा गया है और DNA जांच के बाद ही पहचान स्पष्ट की जा सकेगी। अस्पताल प्रशासन ने FSL टीम को बुलाकर जांच की तैयारी शुरू कर दी है।

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी देर रात घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों का जायज़ा लिया और घायलों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। घायल ड्राइवर और कंडक्टर को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

आईजी राहुल प्रकाश ने हाईवे किनारे अवैध पार्किंग पर रोक लगाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रशासन अब स्थायी समाधान की दिशा में काम करेगा। ट्रकों को ढाबों या सड़क किनारे खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।

हादसे के बाद हाईवे पर लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। पुलिस ने हाईवे पर अतिरिक्त बल तैनात किया और राहत व बचाव कार्यों को सुनिश्चित किया। ट्रैफिक धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है, लेकिन हाईवे पर सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी हुई है।

गौरतलब है कि यह हादसा पिछले साल दिसंबर में हुए उसी तरह के हादसे की याद दिलाता है, जब एक रासायनिक ट्रक और LPG टैंकर की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से जल गए थे। प्रशासन ने इसे गंभीर चेतावनी के रूप में लिया है और हाईवे पर सुरक्षा उपायों को कड़ा करने की योजना बना रही है।

