जयपुर-अजमेर हाईवे LPG ट्रक हादसे के बाद SMS हॉस्पिटल अलर्ट मोड पर; जानिए क्या किए गए इंतज़ाम

मंगलवार देर रात जयपुर-अजमेर हाईवे पर हुए LPG ट्रक विस्फोट के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मौजमाबाद थाना क्षेत्र के डुडू इलाके में सिलेंडरों से भरे ट्रक की दूसरे वाहन से टक्कर होते ही धमाकों की श्रृंखला शुरू हो गई। लपटें इतनी ऊंची उठीं कि आसमान लाल हो गया। प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुँचे, वहीं जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS हॉस्पिटल को भी तत्काल अलर्ट मोड पर रखा गया।

जैसे ही प्रशासन को हादसे की सूचना मिली, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आपातकालीन तैयारियाँ शुरू कर दी गईं। अस्पताल प्रशासन को आशंका थी कि हादसे में झुलसे या घायल मरीजों को इलाज के लिए तुरंत यहाँ लाया जा सकता है।

अस्पताल में मौजूद डॉ. जगदीश मोदी ने बताया कि जैसे ही LPG हादसे की खबर मिली, ट्रॉमा और इमरजेंसी वार्ड में विशेष तैयारी कर दी गई। “हमारी मेडिकल टीम पूरी तरह अलर्ट है। चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी तत्काल लगाई गई है। ICU और प्लास्टिक सर्जरी यूनिट को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं,” उन्होंने कहा।

रात्रिकालीन प्रभारी डॉ. अरविंद पालावत, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. प्रदीप शर्मा और डॉ. हेमंत तिवारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे सिस्टम की निगरानी कर रहे हैं।

प्लास्टिक सर्जरी यूनिट हेड को निर्देश दिया गया है कि वार्ड में बेड खाली रखें और झुलसे मरीजों के लिए अलग से तैयारी करें। ICU वार्ड में अतिरिक्त वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत इलाज शुरू किया जा सके।

अस्पताल प्रशासन ने आपात स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों को भी बुला लिया है। डॉ. मोदी के अनुसार, “हमने दो अतिरिक्त ड्यूटी राउंड बनाए हैं ताकि किसी भी समय मरीज आएं तो बिना देरी इलाज शुरू किया जा सके। इमरजेंसी में बर्न यूनिट को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है।”

फिलहाल प्रशासन के पास 5 से 7 लोगों के घायल होने की प्रारंभिक सूचना है। हालांकि, राहत एवं बचाव टीमों से स्थिति की पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और विधायक कैलाश वर्मा मौके पर पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए हैं कि घायल नागरिकों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए।

दूदू इलाके के पास मंगलवार रात LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक की पीछे से एक अन्य वाहन से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद धमाके शुरू हुए और आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दीं। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने तुरंत हाईवे को दोनों ओर से बंद कर दिया। देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा।