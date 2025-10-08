बस एक टक्कर… और फटने लगे सिलेंडर, जयपुर-अजमेर हाईवे पर मौत से जंग की पूरी कहानी

वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। आसमान शांत था, लेकिन ज़मीन पर सबकुछ थर्रा उठा जब जयपुर-अजमेर हाईवे पर सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में अचानक धमाके हुए।

कल की रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। आसमान शांत था, लेकिन ज़मीन पर सबकुछ थर्रा उठा जब जयपुर-अजमेर हाईवे पर सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में अचानक धमाके हुए। कुछ ही सेकंड में सन्नाटा जलती लपटों में तब्दील हो गया।

मौजमाबाद के पास दूदू इलाके में रात करीब 11 बजे सड़क पर दौड़ता एक ट्रक तेज़ धमाके के साथ थम गया। बताया जा रहा है कि पीछे से आ रही तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मारी। एक झटके में चिंगारी भड़की और LPG सिलेंडरों ने मानो आग का तूफ़ान उगल दिया। लपटें इतनी ऊँची उठीं कि कई किलोमीटर दूर से आसमान लाल नजर आने लगा।

पहला धमाका इतना ज़ोरदार था कि आसपास के गाँवों में घरों की खिड़कियाँ तक हिल गईं। लोग नींद से जागे और सड़कों पर निकल आए। किसी ने सोचा, शायद भूकंप आया है। पर जब आग की लाल लपटें आसमान में दिखीं, तो सब समझ गए—कुछ बड़ा हुआ है।

हाईवे पर अफरातफरी मच गई। ट्रक, कारें, बसें—सब अचानक रुक गईं। कई लोग अपने वाहनों को छोड़कर भागे। पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जान की बाजी लगाकर दूसरों को बचाने की ठानी। एक स्थानीय युवक ने बताया, “आग फैल रही थी, सिलेंडर फट रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कई ट्रक ड्राइवरों को बाहर निकाला।”

फायर ब्रिगेड की पहली टीम जब मौके पर पहुँची, तब तक 10 से ज़्यादा सिलेंडर फट चुके थे। फायरमैनों ने आग के बीच घुसकर पाइप जोड़े और पानी छोड़ना शुरू किया। हर धमाके के साथ पूरा इलाका गूंजता, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे।

जयपुर से सीधे कंट्रोल रूम में खबर पहुँची। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उसी वक्त उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और विधायक कैलाश वर्मा को मौके पर भेजा। X (पूर्व ट्विटर) पर उन्होंने लिखा—“यह हादसा बेहद दुखद है, राहत और बचाव में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।”

मौके पर पहुंचने के बाद डॉ. बैरवा ने बताया, “आग पर काबू पा लिया गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन ड्राइवर की पहचान अभी नहीं हो पाई है।”

यहीं से कहानी में एक रहस्य जुड़ गया—वह ड्राइवर कहाँ गया? हादसे के बाद ट्रक पूरी तरह जल गया, लेकिन ड्राइवर का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को शक है कि वह हादसे के तुरंत बाद झुलसने के डर से भाग गया, या फिर कहीं पास में बेहोश पड़ा है।

आसपास के खेतों में तलाशी चली, थर्मल ड्रोन से इलाके की जांच हुई, लेकिन देर रात तक ड्राइवर का पता नहीं चला। प्रशासन ने SMS अस्पताल को अलर्ट पर रखा, एंबुलेंस मौके पर मौजूद रहीं।

स्थानीय लोगों की सांसें तब तक थमी रहीं जब तक आग पूरी तरह बुझ नहीं गई। क्योंकि इसी हाईवे पर पिछले साल दिसंबर में LPG टैंकर फटने से 19 लोगों की जान चली गई थी। उस हादसे के निशान आज भी लोगों के ज़ेहन में ताज़ा हैं।