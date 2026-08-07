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जयपुर-अजमेर हाईवे पर बारिश के पानी में बेकाबू स्कॉर्पियो पलटी; 2 की मौत

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो ने पहले सड़क पर कई मीटर तक लहराते हुए दौड़ लगाई, फिर लगातार तीन बार पलटी खाते हुए डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

जयपुर-अजमेर हाईवे पर बारिश के पानी में बेकाबू स्कॉर्पियो पलटी; 2 की मौत
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो ने पहले सड़क पर कई मीटर तक लहराते हुए दौड़ लगाई, फिर लगातार तीन बार पलटी खाते हुए डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

जयपुर-अजमेर हाईवे पर बारिश का पानी और तेज रफ्तार का खतरनाक मेल दो युवाओं की जिंदगी पर भारी पड़ गया। बगरू थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक स्कॉर्पियो बारिश के पानी में अनियंत्रित होकर तीन बार पलट गई और डिवाइडर में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे तीनों लोग सीट और स्टेयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गए। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार हादसा गुरुवार रात करीब दो बजे बगरू थाना क्षेत्र में बड़ के बालाजी के पास जयपुर-अजमेर हाईवे पर हुआ। मृतकों की पहचान श्रीमाधोपुर (सीकर) निवासी अमन मान (21) और सीकर निवासी रेवती (24) के रूप में हुई है। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।

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हाईवे पर भरे पानी ने छीना कंट्रोल

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से जयपुर की ओर आ रही थी। इसी दौरान हाईवे पर बारिश का पानी जमा था। जैसे ही गाड़ी पानी से गुजरी, पानी का तेज बहाव और छींटे सीधे कार की फ्रंट विंडशील्ड पर आ गए। कुछ सेकंड के लिए ड्राइवर का विजन पूरी तरह बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि घबराहट में अचानक ब्रेक लगाने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया। इसी दौरान स्कॉर्पियो का एक टायर भी फट गया, जिससे वाहन पूरी तरह अनियंत्रित हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो ने पहले सड़क पर कई मीटर तक लहराते हुए दौड़ लगाई, फिर लगातार तीन बार पलटी खाते हुए डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

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सीट और स्टेयरिंग के बीच फंसे मिले तीनों

हादसे की सूचना मिलते ही बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्कॉर्पियो के अंदर का मंजर बेहद भयावह था। तीनों युवक-युवती कार के अंदर सीट और स्टेयरिंग के बीच बुरी तरह फंसे हुए थे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला।

गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने फ्रंट सीट पर बैठे अमन और रेवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरे युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

पोस्टमार्टम के लिए रखवाए शव

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बगरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की मॉर्च्यूरी में रखवाया है। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

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हादसे की जांच में जुटी पुलिस

बगरू थाना पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और बारिश के कारण हाईवे पर भरे पानी को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। वाहन की तकनीकी जांच भी कराई जाएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि टायर पहले फटा था या पलटने के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।

बारिश के मौसम में हाईवे पर जमा पानी एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। यह हादसा इस बात की चेतावनी है कि तेज रफ्तार और खराब मौसम का संयोजन कुछ ही सेकंड में जिंदगी को मौत में बदल सकता है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि बारिश के दौरान जलभराव वाले हिस्सों में गति नियंत्रित रखें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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