जयपुर-अजमेर हाईवे पर बारिश के पानी में बेकाबू स्कॉर्पियो पलटी; 2 की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो ने पहले सड़क पर कई मीटर तक लहराते हुए दौड़ लगाई, फिर लगातार तीन बार पलटी खाते हुए डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो ने पहले सड़क पर कई मीटर तक लहराते हुए दौड़ लगाई, फिर लगातार तीन बार पलटी खाते हुए डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

जयपुर-अजमेर हाईवे पर बारिश का पानी और तेज रफ्तार का खतरनाक मेल दो युवाओं की जिंदगी पर भारी पड़ गया। बगरू थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक स्कॉर्पियो बारिश के पानी में अनियंत्रित होकर तीन बार पलट गई और डिवाइडर में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे तीनों लोग सीट और स्टेयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गए। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार हादसा गुरुवार रात करीब दो बजे बगरू थाना क्षेत्र में बड़ के बालाजी के पास जयपुर-अजमेर हाईवे पर हुआ। मृतकों की पहचान श्रीमाधोपुर (सीकर) निवासी अमन मान (21) और सीकर निवासी रेवती (24) के रूप में हुई है। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।

हाईवे पर भरे पानी ने छीना कंट्रोल प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से जयपुर की ओर आ रही थी। इसी दौरान हाईवे पर बारिश का पानी जमा था। जैसे ही गाड़ी पानी से गुजरी, पानी का तेज बहाव और छींटे सीधे कार की फ्रंट विंडशील्ड पर आ गए। कुछ सेकंड के लिए ड्राइवर का विजन पूरी तरह बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि घबराहट में अचानक ब्रेक लगाने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया। इसी दौरान स्कॉर्पियो का एक टायर भी फट गया, जिससे वाहन पूरी तरह अनियंत्रित हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो ने पहले सड़क पर कई मीटर तक लहराते हुए दौड़ लगाई, फिर लगातार तीन बार पलटी खाते हुए डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

सीट और स्टेयरिंग के बीच फंसे मिले तीनों हादसे की सूचना मिलते ही बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्कॉर्पियो के अंदर का मंजर बेहद भयावह था। तीनों युवक-युवती कार के अंदर सीट और स्टेयरिंग के बीच बुरी तरह फंसे हुए थे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला।

गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने फ्रंट सीट पर बैठे अमन और रेवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरे युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

पोस्टमार्टम के लिए रखवाए शव पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बगरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की मॉर्च्यूरी में रखवाया है। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

हादसे की जांच में जुटी पुलिस बगरू थाना पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और बारिश के कारण हाईवे पर भरे पानी को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। वाहन की तकनीकी जांच भी कराई जाएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि टायर पहले फटा था या पलटने के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।