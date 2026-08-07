जयपुर में जेल से छूटे कैदी, बाहर ही शुरू की चोरी; मुलाकातियों की रैकी कर उड़ाते थे महंगे मोबाइल
जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मुलाकात के दौरान लोगों की आवाजाही कैसे होती है और सुरक्षा व्यवस्था में कहां-कहां लापरवाही रहती है। इसी जानकारी का फायदा उठाकर वे जेल के बाहर चोरी की वारदातों को अंजाम देते रहे।
जेल की सलाखों के पीछे सजा काटने के बाद भी तीन शातिर अपराधियों ने सबक नहीं लिया। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने फिर चोरी की दुनिया में कदम रख दिया और हैरानी की बात यह रही कि इस बार उन्होंने अपराध के लिए उसी जगह को चुना, जहां कभी वे खुद कैदी रह चुके थे। जयपुर सेंट्रल जेल के बाहर मुलाकात के लिए आने वाले लोगों की रैकी कर उनके बैग और कीमती सामान चोरी करना इनका नया तरीका बन गया। लेकिन यह खेल ज्यादा दिन नहीं चला। लालकोठी थाना पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया।
पुलिस के अनुसार आरोपी पहले जेल परिसर के बाहर आने-जाने वालों पर नजर रखते थे। वे यह देखते थे कि कौन व्यक्ति अपने बैग या सामान को लापरवाही से रख रहा है। जैसे ही मौका मिलता, आरोपी बैग उठाकर भीड़ में गायब हो जाते। चोरी के बाद मोबाइल और अन्य कीमती सामान बेचकर नशे की लत पूरी करना उनका मकसद था।
बैग रखा… मुलाकात कर लौटा तो गायब था सामान
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) आईपीएस रंजीता शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति जयपुर सेंट्रल जेल में अपने परिचित से मिलने पहुंचा था। मुलाकात कक्ष के बाहर उसने अपना बैग रखा, जिसमें दो मोबाइल फोन, 10 हजार रुपए नकद, चार्जर, ईयरबड्स और अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। मुलाकात पूरी कर जब वह बाहर लौटा तो बैग वहां नहीं था। पीड़ित ने तुरंत लालकोठी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
सीसीटीवी ने खोला पूरा राज
शिकायत मिलते ही पुलिस ने जेल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति बैग लेकर जाता दिखाई दिया। जेल कर्मचारियों ने उसकी पहचान पुराने चोर गणेश गुर्जर के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों में पूरे गिरोह तक पहुंच गई।
24 घंटे में तीनों शातिर सलाखों के पीछे
मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पारस जैन और एसीपी नारायण कुमार बाजिया के निर्देशन में लालकोठी थाना प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गणेश गुर्जर, वसीम और जगमोहन उर्फ समुंदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया आईफोन-13 प्रो और ओप्पो रेनो 8टी मोबाइल बरामद कर लिया। अन्य सामान और नकदी के संबंध में भी पूछताछ जारी है।
नशे की लत बनी अपराध की वजह
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं। नशे का खर्च पूरा करने के लिए उन्होंने चोरी को ही अपना पेशा बना लिया था। जेल के बाहर रोज बड़ी संख्या में लोग मुलाकात के लिए आते हैं। भीड़ और लोगों की व्यस्तता का फायदा उठाकर वे पहले संभावित शिकार की रैकी करते और फिर मौका मिलते ही बैग या कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे।
जेल का पुराना अनुभव बना अपराध का हथियार
जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मुलाकात के दौरान लोगों की आवाजाही कैसे होती है और सुरक्षा व्यवस्था में कहां-कहां लापरवाही रहती है। इसी जानकारी का फायदा उठाकर वे जेल के बाहर चोरी की वारदातों को अंजाम देते रहे। पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने इस तरीके से पहले भी कई वारदातें की हो सकती हैं। अब उनसे पुराने मामलों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।
आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा
मुख्य आरोपी गणेश गुर्जर के खिलाफ चोरी सहित छह गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। आरोपी वसीम पर दो गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जबकि जगमोहन उर्फ समुंदर भी पूर्व में कई आपराधिक मामलों में पुलिस के रिकॉर्ड में शामिल रहा है। पुलिस अब तीनों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि उन्होंने जयपुर के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं।
बरामद सामान
* आईफोन 13 प्रो
* ओप्पो रेनो 8टी
पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। संभावना है कि उनसे अन्य चोरी की वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जेल या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अपने बैग और कीमती सामान को लावारिस छोड़ने से बचें, क्योंकि अपराधी हमेशा ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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