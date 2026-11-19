पकड़े गए युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के नूखा निवासी नंदा दुलाल दास (40) के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे।

करीब 7 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल पर चढ़ने के बाद वह ऊपर लगे नुकीले तारों के बीच से निकलकर दूसरी तरफ कूद गया। इस तरह वह एयरपोर्ट के प्रतिबंधित परिसर में दाखिल हो गया।

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। बुधवार सुबह एक युवक करीब 7 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल फांदकर एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हो गया। टर्मिनल-2 के पास हुई इस घटना से सुरक्षा एजेंसियों में सतर्कता बढ़ गई। युवक ने दीवार पर चढ़ने के लिए आसपास पड़ी लकड़ियों का सहारा लिया और ऊपर लगे नुकीले तारों के बीच से निकलकर अंदर छलांग लगा दी। हालांकि, परिसर में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों की नजर उस पर पड़ गई। जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।पकड़े गए युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के नूखा निवासी नंदा दुलाल दास (40) के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए वह भागते हुए एयरपोर्ट परिसर में घुस गया। हालांकि, पुलिस उसके इस दावे की भी जांच कर रही है कि आखिर कौन लोग उसका पीछा कर रहे थे और वह उनसे बचने के लिए एयरपोर्ट के अंदर क्यों पहुंचा।

लकड़ियां इकट्ठी कीं, फिर दीवार पर चढ़कर लगाई छलांग जांच में सामने आया कि नंदा दुलाल मंगलवार रात जयपुर एयरपोर्ट के आसपास मौजूद था। इस दौरान उसने शराब भी पी थी। पुलिस के मुताबिक, नशे की हालत में उसने एयरपोर्ट परिसर में दाखिल होने के लिए आसपास पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा किया। इसके बाद इन लकड़ियों को दीवार तक पहुंचने के लिए सहारे के रूप में इस्तेमाल किया।

करीब 7 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल पर चढ़ने के बाद वह ऊपर लगे नुकीले तारों के बीच से निकलकर दूसरी तरफ कूद गया। इस तरह वह एयरपोर्ट के प्रतिबंधित परिसर में दाखिल हो गया। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले एयरपोर्ट क्षेत्र में इस तरह किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश करना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

CISF जवान ने टोका, फिर भी अंदर घुस गया युवक घटना के दौरान टर्मिनल-2 के पास CISF के जवान की ड्यूटी लगी हुई थी। युवक को दीवार फांदकर अंदर आने की कोशिश करते देख जवान ने उसे टोका। इसके बावजूद वह परिसर के भीतर घुस गया। युवक की हरकत संदिग्ध लगने पर जवान ने तुरंत सतर्कता दिखाई और अन्य सुरक्षाकर्मियों की मदद से उसे पकड़ लिया।

इसके बाद CISF ने आरोपी को एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया। मामले में CISF के ASI श्रवण कुमार की शिकायत पर एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

पश्चिम बंगाल में मजदूरी करता है आरोपी मामले की जांच कर रहे ASI रामराज के अनुसार, नंदा दुलाल पश्चिम बंगाल में मजदूरी करता है। वह वहां से घूमते हुए जयपुर पहुंचा था। मंगलवार रात एयरपोर्ट के नजदीक शराब पीने के बाद उसने दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश की।