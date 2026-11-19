जयपुर एयरपोर्ट की 7 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर कूदा युवक; क्या मामला
पकड़े गए युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के नूखा निवासी नंदा दुलाल दास (40) के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे।
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। बुधवार सुबह एक युवक करीब 7 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल फांदकर एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हो गया। टर्मिनल-2 के पास हुई इस घटना से सुरक्षा एजेंसियों में सतर्कता बढ़ गई। युवक ने दीवार पर चढ़ने के लिए आसपास पड़ी लकड़ियों का सहारा लिया और ऊपर लगे नुकीले तारों के बीच से निकलकर अंदर छलांग लगा दी। हालांकि, परिसर में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों की नजर उस पर पड़ गई। जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।पकड़े गए युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के नूखा निवासी नंदा दुलाल दास (40) के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए वह भागते हुए एयरपोर्ट परिसर में घुस गया। हालांकि, पुलिस उसके इस दावे की भी जांच कर रही है कि आखिर कौन लोग उसका पीछा कर रहे थे और वह उनसे बचने के लिए एयरपोर्ट के अंदर क्यों पहुंचा।
लकड़ियां इकट्ठी कीं, फिर दीवार पर चढ़कर लगाई छलांग
जांच में सामने आया कि नंदा दुलाल मंगलवार रात जयपुर एयरपोर्ट के आसपास मौजूद था। इस दौरान उसने शराब भी पी थी। पुलिस के मुताबिक, नशे की हालत में उसने एयरपोर्ट परिसर में दाखिल होने के लिए आसपास पड़ी लकड़ियों को इकट्ठा किया। इसके बाद इन लकड़ियों को दीवार तक पहुंचने के लिए सहारे के रूप में इस्तेमाल किया।
करीब 7 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल पर चढ़ने के बाद वह ऊपर लगे नुकीले तारों के बीच से निकलकर दूसरी तरफ कूद गया। इस तरह वह एयरपोर्ट के प्रतिबंधित परिसर में दाखिल हो गया। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले एयरपोर्ट क्षेत्र में इस तरह किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश करना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
CISF जवान ने टोका, फिर भी अंदर घुस गया युवक
घटना के दौरान टर्मिनल-2 के पास CISF के जवान की ड्यूटी लगी हुई थी। युवक को दीवार फांदकर अंदर आने की कोशिश करते देख जवान ने उसे टोका। इसके बावजूद वह परिसर के भीतर घुस गया। युवक की हरकत संदिग्ध लगने पर जवान ने तुरंत सतर्कता दिखाई और अन्य सुरक्षाकर्मियों की मदद से उसे पकड़ लिया।
इसके बाद CISF ने आरोपी को एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया। मामले में CISF के ASI श्रवण कुमार की शिकायत पर एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
पश्चिम बंगाल में मजदूरी करता है आरोपी
मामले की जांच कर रहे ASI रामराज के अनुसार, नंदा दुलाल पश्चिम बंगाल में मजदूरी करता है। वह वहां से घूमते हुए जयपुर पहुंचा था। मंगलवार रात एयरपोर्ट के नजदीक शराब पीने के बाद उसने दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश की।
पुलिस अब आरोपी के जयपुर पहुंचने के कारणों, एयरपोर्ट के आसपास उसकी गतिविधियों और उसके द्वारा बताए गए लोगों के पीछा करने के दावे की पड़ताल कर रही है। यह भी जांच की जा रही है कि वह एयरपोर्ट परिसर में दाखिल होने के बाद कहां जाने की कोशिश कर रहा था।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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