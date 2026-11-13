जयपुर एयरपोर्ट पर अब VIP की अलग होगी एंट्री-एग्जिट; 52 करोड़ से बनेगा स्टेट टर्मिनल

दरअसल, जयपुर एयरपोर्ट पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान कई बार आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या दूसरे वीआईपी के आने-जाने पर सुरक्षा व्यवस्था के चलते एयरपोर्ट के कुछ रास्तों पर आवाजाही प्रभावित होती है।

अब सरकार ने इसी परेशानी का रास्ता निकालने की तैयारी की है। नए स्टेट टर्मिनल के तैयार होने के बाद राज्य सरकार के अतिथि, मंत्री और वीआईपी इसी टर्मिनल से आएंगे-जाएंगे।

जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में हैं और अचानक वीआईपी मूवमेंट के चलते रास्ता रुक जाए तो अब ऐसी परेशानी से राहत मिलने वाली है। एयरपोर्ट पर नेताओं, मंत्रियों और सरकार के खास मेहमानों की आवाजाही के लिए अलग से इंतजाम किया जा रहा है। यानी अब वीआईपी के आने-जाने से आम यात्रियों का रास्ता नहीं रुकेगा और न ही एयरपोर्ट पर बेवजह की भीड़भाड़ होगी। इसके लिए जयपुर एयरपोर्ट पर अलग स्टेट टर्मिनल बनाया जाएगा।

खास बात यह है कि यह कोई छोटा-मोटा भवन नहीं होगा, बल्कि राजस्थान की स्थापत्य कला की झलक दिखाने वाला तीन मंजिला टर्मिनल होगा। इस पर सरकार 52.35 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मौजूदा स्टेट हैंगर के पास बनने वाले इस नए टर्मिनल का भूमि पूजन किया। अब अगले 18 महीने में इसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

वीआईपी आएंगे तो आम यात्रियों का रास्ता नहीं रुकेगा दरअसल, जयपुर एयरपोर्ट पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान कई बार आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या दूसरे वीआईपी के आने-जाने पर सुरक्षा व्यवस्था के चलते एयरपोर्ट के कुछ रास्तों पर आवाजाही प्रभावित होती है। इससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है और कई बार अनावश्यक भीड़ भी जमा हो जाती है।

अब सरकार ने इसी परेशानी का रास्ता निकालने की तैयारी की है। नए स्टेट टर्मिनल के तैयार होने के बाद राज्य सरकार के अतिथि, मंत्री और वीआईपी इसी टर्मिनल से आएंगे-जाएंगे। उनकी आवाजाही सामान्य यात्री टर्मिनल से अलग रहेगी। इससे एयरपोर्ट पर आम यात्रियों के लिए रास्ता खुला रहेगा और वीआईपी मूवमेंट के कारण होने वाली दिक्कतें कम होंगी।

यानी अब एयरपोर्ट पर वीआईपी की गाड़ी आएगी, लेकिन उसका असर आम यात्रियों की आवाजाही पर नहीं पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इससे एयरपोर्ट की व्यवस्था पहले से ज्यादा सुचारू हो सकेगी।

12 हजार वर्गमीटर में बनेगा तीन मंजिला टर्मिनल, राजस्थान की दिखेगी झलक इस नए टर्मिनल के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 12 हजार वर्गमीटर से अधिक जमीन आवंटित की है। सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निजी फर्म के माध्यम से इसका निर्माण करवाएगा। भवन की खासियत सिर्फ इसकी सुविधाएं नहीं होंगी, बल्कि इसका डिजाइन भी राजस्थान की पहचान से जुड़ा होगा।

टर्मिनल के निर्माण में जोधपुर के सूरसागर सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया जाएगा। भवन में राजस्थानी स्थापत्य शैली के झरोखे, मेहराब और छतरियां बनाई जाएंगी। यानी एयरपोर्ट पर उतरने वाले राज्य के खास मेहमानों को टर्मिनल में कदम रखते ही राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला की झलक देखने को मिलेगी।

तीन मंजिला इस भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसमें दो वीआईपी लाउंज, एक कॉन्फ्रेंस हॉल और आठ स्टे रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के अतिथियों के ठहरने की भी व्यवस्था होगी। यानी अब सरकारी मेहमानों के लिए एयरपोर्ट पर ही अलग से सुविधाजनक इंतजाम उपलब्ध होंगे।

जयपुर ही नहीं, कोटा और उदयपुर एयरपोर्ट पर भी सरकार का फोकस भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में हवाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जयपुर और कोटा एयरपोर्ट पर विकास कार्य चल रहे हैं। वहीं, उदयपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकार की ओर से 145 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नौ हवाई पट्टियों के नवीनीकरण और 10 नए हेलीपैड बनाने की भी तैयारी की जा रही है। सरकार का जोर सिर्फ बड़े एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में हवाई सुविधाओं का दायरा बढ़ाने पर भी है।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता सहित विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।