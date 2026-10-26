जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का शेड्यूल गड़बड़ाया, मुंबई की उड़ान 2 घंटे लेट

एयरपोर्ट से जारी जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया की मुंबई जाने वाली फ्लाइट के संचालन समय में बदलाव किया गया है। वहीं, अकासा एयर की फ्लाइट का नया समय मंगलवार से लागू होगा।

एयरपोर्ट से जारी जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया की मुंबई जाने वाली फ्लाइट के संचालन समय में बदलाव किया गया है। वहीं, अकासा एयर की फ्लाइट का नया समय मंगलवार से लागू होगा।

जयपुर एयरपोर्ट पर आज यात्रियों को फ्लाइट की बदली हुई टाइमिंग के कारण अपनी यात्रा का प्लान बदलना पड़ सकता है। एयर इंडिया की मुंबई जाने वाली फ्लाइट तय समय से करीब 2 घंटे देरी से रवाना होगी। वहीं, अकासा एयर की जयपुर से बैंगलुरू जाने वाली फ्लाइट के समय में भी बदलाव किया गया है। जानिए दोनों फ्लाइट्स की नई टाइमिंग और कब से लागू होगा बदला हुआ शेड्यूल।**

राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। सोमवार को एयर इंडिया की मुंबई जाने वाली फ्लाइट देरी से उड़ान भरेगी। वहीं, अकासा एयर की बैंगलुरू जाने वाली फ्लाइट के प्रस्थान समय में भी बदलाव किया गया है। ऐसे में इन दोनों शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट का नया शेड्यूल जानना जरूरी है।

एयरपोर्ट से जारी जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया की मुंबई जाने वाली फ्लाइट के संचालन समय में बदलाव किया गया है। वहीं, अकासा एयर की फ्लाइट का नया समय मंगलवार से लागू होगा। दोनों बदलावों की वजह से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना के अनुसार तैयारी करनी होगी।

मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 2 घंटे लेट जयपुर से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या IX 1359 सोमवार को अपने नियमित समय पर रवाना नहीं होगी। आमतौर पर यह फ्लाइट सुबह 9:05 बजे जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, लेकिन सोमवार को इसके शेड्यूल में बदलाव किया गया है।

नई टाइमिंग के अनुसार, यह फ्लाइट अब सुबह 11:15 बजे रवाना होगी। इस तरह नियमित समय के मुकाबले उड़ान करीब 2 घंटे 10 मिनट की देरी से प्रस्थान करेगी। यात्रियों को इस बदलाव के चलते एयरपोर्ट पहुंचने और आगे की यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है।

जानकारी के अनुसार, फ्लाइट के शेड्यूल में बदलाव संचालन संबंधी कारणों से किया गया है। हालांकि, यात्रियों को सलाह है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति जरूर जांच लें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

बैंगलुरू जाने वाली फ्लाइट का समय भी बदला जयपुर से बैंगलुरू जाने वाले यात्रियों के लिए भी फ्लाइट की टाइमिंग से जुड़ा बदलाव किया गया है। अकासा एयर की फ्लाइट संख्या QP-1530 अब अपने पुराने समय के मुकाबले 40 मिनट देरी से रवाना होगी।

मौजूदा शेड्यूल के अनुसार, यह फ्लाइट जयपुर से सुबह 11:30 बजे बैंगलुरू के लिए उड़ान भरती है। लेकिन मंगलवार से इसके प्रस्थान का नया समय दोपहर 12:10 बजे निर्धारित किया गया है। यानी यात्रियों को अब इस फ्लाइट के लिए पहले से तय समय के बजाय नई टाइमिंग के हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी।

इस फ्लाइट का संचालन बैंगलुरू से आने वाले विमान के जरिए होता है। अकासा एयर का विमान फ्लाइट संख्या QP-1529 के रूप में बैंगलुरू से जयपुर पहुंचता है। इसके बाद यही विमान फ्लाइट संख्या QP-1530 बनकर जयपुर से बैंगलुरू के लिए रवाना होता है।

जानिए दोनों फ्लाइट्स की नई टाइमिंग जयपुर एयरपोर्ट के शेड्यूल में हुए बदलाव को समझने के लिए दोनों फ्लाइट्स की पुरानी और नई टाइमिंग पर नजर डालें।

1. एयर इंडिया की मुंबई फ्लाइट**

- फ्लाइट नंबर: IX 1359

- नियमित प्रस्थान समय: सुबह 9:05 बजे

- सोमवार का नया प्रस्थान समय: सुबह 11:15 बजे

- देरी: करीब 2 घंटे 10 मिनट

2. अकासा एयर की बैंगलुरू फ्लाइट**

- फ्लाइट नंबर: QP-1530

- पुराना प्रस्थान समय: सुबह 11:30 बजे

- नया प्रस्थान समय: दोपहर 12:10 बजे

- बदलाव: 40 मिनट

- नई टाइमिंग लागू: मंगलवार से