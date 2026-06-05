Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जयपुर एयरपोर्ट पर इबोला का संदिग्ध मरीज मिला, युगांडा से आई महिला के सैंपल पुणे भेजे

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

राजस्थान में पहली बार इबोला वायरस संक्रमण का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। युगांडा से राजस्थान घूमने आई एक विदेशी महिला में इबोला जैसे लक्षण मिलने पर उसे जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है।

जयपुर एयरपोर्ट पर इबोला का संदिग्ध मरीज मिला, युगांडा से आई महिला के सैंपल पुणे भेजे

राजस्थान में पहली बार इबोला वायरस संक्रमण का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। युगांडा से राजस्थान घूमने आई एक विदेशी महिला में इबोला जैसे लक्षण मिलने पर उसे जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। महिला के सैंपल जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने तक उसे अन्य मरीजों से पूरी तरह अलग रखकर निगरानी में रखा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार महिला शुक्रवार सुबह एयर अरेबिया की फ्लाइट से शारजाह होते हुए जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची थी। एयरपोर्ट पर नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग के दौरान महिला में संक्रमण से जुड़े कुछ लक्षण पाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर उसे तत्काल चिकित्सा निगरानी में लेने का फैसला किया।

एयरपोर्ट स्क्रीनिंग में हुई पहचान

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक महिला हाल ही में युगांडा से यात्रा करके भारत पहुंची थी। स्क्रीनिंग के दौरान उसके स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों को देखते हुए उसे संदिग्ध मानकर सीधे अस्पताल रेफर किया गया। इसके बाद जयपुर के RUHS अस्पताल में विशेष प्रोटोकॉल के तहत भर्ती किया गया।

अस्पताल प्रशासन ने महिला को आइसोलेशन वार्ड में रखा है ताकि किसी भी संभावित संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

अभी इबोला की पुष्टि नहीं

RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अनिल गुप्ता ने बताया कि महिला में कुछ ऐसे लक्षण पाए गए हैं जो इबोला वायरस संक्रमण से मिलते-जुलते हैं, लेकिन केवल लक्षणों के आधार पर इबोला की पुष्टि नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मरीज के रक्त और अन्य आवश्यक सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं।

डॉ. गुप्ता के अनुसार रिपोर्ट आने तक महिला की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है।

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर

संदिग्ध मामला सामने आने के बाद राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। एयरपोर्ट, अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी के तौर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

क्या है इबोला वायरस?

इबोला वायरस दुनिया की सबसे खतरनाक संक्रामक बीमारियों में से एक माना जाता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी, पसीने और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित मरीजों में तेज बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त और गंभीर मामलों में आंतरिक एवं बाहरी रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार इबोला वायरस से होने वाली बीमारी में मृत्यु दर 25 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक हो सकती है। इस वायरस की पहचान पहली बार वर्ष 1976 में अफ्रीका के सूडान और तत्कालीन जायरे (अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो) में हुई थी। कांगो की इबोला नदी के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया।

भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी

इबोला संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैरजरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही एयरपोर्ट और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी बढ़ाने, प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की जांच करने और अज्ञात बुखार के मामलों की तुरंत पहचान व रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

फिलहाल राजस्थान में मिले इस मामले को केवल संदिग्ध माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की नजर अब पुणे लैब से आने वाली जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिला इबोला वायरस से संक्रमित है या नहीं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Medical sms hospital jaipur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।