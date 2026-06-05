जयपुर एयरपोर्ट पर इबोला का संदिग्ध मरीज मिला, युगांडा से आई महिला के सैंपल पुणे भेजे

राजस्थान में पहली बार इबोला वायरस संक्रमण का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। युगांडा से राजस्थान घूमने आई एक विदेशी महिला में इबोला जैसे लक्षण मिलने पर उसे जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है।

राजस्थान में पहली बार इबोला वायरस संक्रमण का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। युगांडा से राजस्थान घूमने आई एक विदेशी महिला में इबोला जैसे लक्षण मिलने पर उसे जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। महिला के सैंपल जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने तक उसे अन्य मरीजों से पूरी तरह अलग रखकर निगरानी में रखा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार महिला शुक्रवार सुबह एयर अरेबिया की फ्लाइट से शारजाह होते हुए जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची थी। एयरपोर्ट पर नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग के दौरान महिला में संक्रमण से जुड़े कुछ लक्षण पाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर उसे तत्काल चिकित्सा निगरानी में लेने का फैसला किया।

एयरपोर्ट स्क्रीनिंग में हुई पहचान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक महिला हाल ही में युगांडा से यात्रा करके भारत पहुंची थी। स्क्रीनिंग के दौरान उसके स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों को देखते हुए उसे संदिग्ध मानकर सीधे अस्पताल रेफर किया गया। इसके बाद जयपुर के RUHS अस्पताल में विशेष प्रोटोकॉल के तहत भर्ती किया गया।

अस्पताल प्रशासन ने महिला को आइसोलेशन वार्ड में रखा है ताकि किसी भी संभावित संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

अभी इबोला की पुष्टि नहीं RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अनिल गुप्ता ने बताया कि महिला में कुछ ऐसे लक्षण पाए गए हैं जो इबोला वायरस संक्रमण से मिलते-जुलते हैं, लेकिन केवल लक्षणों के आधार पर इबोला की पुष्टि नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मरीज के रक्त और अन्य आवश्यक सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं।

डॉ. गुप्ता के अनुसार रिपोर्ट आने तक महिला की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है।

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर संदिग्ध मामला सामने आने के बाद राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। एयरपोर्ट, अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी के तौर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

क्या है इबोला वायरस? इबोला वायरस दुनिया की सबसे खतरनाक संक्रामक बीमारियों में से एक माना जाता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी, पसीने और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित मरीजों में तेज बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त और गंभीर मामलों में आंतरिक एवं बाहरी रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार इबोला वायरस से होने वाली बीमारी में मृत्यु दर 25 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक हो सकती है। इस वायरस की पहचान पहली बार वर्ष 1976 में अफ्रीका के सूडान और तत्कालीन जायरे (अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो) में हुई थी। कांगो की इबोला नदी के नाम पर इस वायरस का नाम रखा गया।

भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी इबोला संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैरजरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही एयरपोर्ट और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी बढ़ाने, प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की जांच करने और अज्ञात बुखार के मामलों की तुरंत पहचान व रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।