जयपुर एयरपोर्ट पर हंगामा,इंडिगो स्टाफ-पैसेंजर्स में विवाद, 17 फ्लाइट्स कैंसिल

राजस्थान में फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से शनिवार को भी जयपुर एयरपोर्ट से आने-जाने वाली कुल 17 उड़ानें रद्द कर दी गईं। लगातार कैंसिलेशन से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं, जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट पर शनिवार को शेड्यूल सामान्य बताया जा रहा है।

शुक्रवार को भी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की रद्दीकरण और देरी के कारण भारी अव्यवस्था देखने को मिली थी। केवल राजस्थान में ही शुक्रवार को कुल 45 फ्लाइट्स रद्द हुई थीं। इनमें से ज्यादातर इंडिगो एयरलाइंस की थीं। कई यात्रियों को शनिवार की नई टिकटें दी गईं, लेकिन यात्रा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

पिछले एक सप्ताह में केवल जयपुर एयरपोर्ट पर ही 80 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इंडिगो एयरलाइन का है। अचानक शेड्यूल गड़बड़ाने से यात्रियों को भारी आर्थिक नुकसान और समय की बर्बादी झेलनी पड़ रही है।

फ्लाइट रद्द होने की वजह DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) के नए नियमों के लागू होने और विमानों में तकनीकी परेशानियों को बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, मेंटेनेंस की बाध्यताओं में बदलाव के बाद कई विमान उड़ान योग्य नहीं हैं, जिसके कारण उड़ानों की संख्या घटाई जा रही है।

जयपुर से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण दूसरी एयरलाइंस ने किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है। शनिवार को मुंबई के लिए किसी भी उड़ान में सीट उपलब्ध नहीं थी। रविवार के लिए स्पाइसजेट की उड़ानों SG-651 (6:15 PM) और SG-251 (11:20 PM) का किराया बढ़कर 37,977 रुपए तक पहुंच गया है, जो सामान्य दिनों की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक है।

फ्लाइट संकट के कारण जयपुर और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर लंबी दूरी के यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है। भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को विकल्प उपलब्ध कराने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने तीन स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है।

रेलवे सीपीआरओ शशि किरण के अनुसार:

• ट्रेन संख्या 04062 दिल्ली सराय रोहिल्ला से साबरमती के बीच चलेगी। यह शनिवार दोपहर 2:15 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी की ट्रेन 04061 7 दिसंबर को दोपहर 3:45 बजे जयपुर आएगी।

• दुर्गापुरा (जयपुर) – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 7 दिसंबर को दोपहर 12:25 बजे दुर्गापुरा से चलेगी। वापसी ट्रेन 8 दिसंबर सुबह 10 बजे बांद्रा से रवाना होकर अगले दिन 5:30 बजे दुर्गापुरा पहुंचेगी।

• ट्रेन 04725 हिसार से खडकी (महाराष्ट्र) के लिए चलाई जा रही है। यह शनिवार दोपहर 12:40 बजे जयपुर पहुंचेगी। वापसी ट्रेन 8 दिसंबर शाम 5 बजे खडकी से चलेगी और अगले दिन दोपहर जयपुर पहुंचेगी।

लगातार फ्लाइट रद्द होने से एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा और अव्यवस्था दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। टिकट रिफंड, होटल स्टे और री-शेड्यूलिंग को लेकर भी यात्रियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। कई यात्रियों ने एयरलाइंस और DGCA से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि स्थिति सामान्य हो सके।