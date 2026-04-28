जयपुर में AGTF का बड़ा एक्शन, शूटआउट आरोपी समेत 2 दबोचे

राजधानी जयपुर में संगठित अपराध के खिलाफ चल रही जंग में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसे सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि “क्राइम नेटवर्क की नस पकड़ने” की रणनीतिक सफलता माना जा रहा है।

राजधानी जयपुर में संगठित अपराध के खिलाफ चल रही जंग में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसे सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि “क्राइम नेटवर्क की नस पकड़ने” की रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। करधनी इलाके में की गई इस सटीक और खामोश ऑपरेशन में पुलिस ने दो ऐसे बदमाशों को दबोचा है, जो लंबे समय से कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए गैंगस्टर नेटवर्क को जिंदा रखे हुए थे।

सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, ‘नेटवर्क ब्रेक’ मिशन इस पूरे ऑपरेशन की खास बात यह रही कि एजीटीएफ ने केवल आरोपियों को पकड़ने पर फोकस नहीं किया, बल्कि उनके जरिए पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की रणनीति अपनाई। सुजानगढ़ शूटआउट का मुख्य आरोपी कृष्ण सिंह और 27 मामलों में वांटेड लक्ष्मण सिंह—दोनों की गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है, जब राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ा क्लीन-अप ड्राइव चल रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, टीम पिछले कई दिनों से इन दोनों की मूवमेंट पर “साइलेंट सर्विलांस” कर रही थी। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिखावटी रेड नहीं—बल्कि एकदम सटीक समय पर घेराबंदी कर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।

तीन साल से फरार, फिर भी एक्टिव—कृष्ण सिंह की ‘डबल लाइफ’ कृष्ण सिंह की कहानी इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा क्राइम एंगल बनकर सामने आई है। सुजानगढ़ के जेडीजे ज्वैलर्स शोरूम में फायरिंग के बाद वह पिछले तीन साल से फरार था, लेकिन फरारी के बावजूद वह गैंग के लिए लगातार काम करता रहा।

पुलिस जांच में सामने आया है कि वह अपनी लोकेशन लगातार बदलते हुए “लो-प्रोफाइल क्रिमिनल” की तरह काम कर रहा था—ना सोशल मीडिया एक्टिविटी, ना स्थायी ठिकाना—फिर भी गैंग के संपर्क में पूरी तरह सक्रिय।

गैंग कनेक्शन: पर्दे के पीछे का ‘ऑर्डर सिस्टम’ एडीजी दिनेश एमएन के मुताबिक, कृष्ण सिंह कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के सीधे संपर्क में था। यह कनेक्शन इस पूरे मामले को साधारण अपराध से हटाकर संगठित अपराध की श्रेणी में ले आता है।

क्राइम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह के गैंग अब “डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट” से बचते हुए लोकल ऑपरेटर्स के जरिए वारदातों को अंजाम देते हैं। कृष्ण सिंह भी इसी कड़ी का हिस्सा था—जो खुद सामने नहीं आता, लेकिन वारदात को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाता है।

लक्ष्मण सिंह: ‘मोबाइल क्रिमिनल डेटाबेस’ जैसा रिकॉर्ड दूसरा आरोपी लक्ष्मण सिंह अपने आप में एक चलता-फिरता क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हत्या के प्रयास से लेकर चैन स्नेचिंग तक 27 मामलों में नाम दर्ज होना इस बात का संकेत है कि वह सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि “हैबिचुअल ऑफेंडर” है।

पुलिस के लिए ऐसे अपराधी सबसे बड़ी चुनौती होते हैं, क्योंकि ये किसी एक गैंग या एक इलाके तक सीमित नहीं रहते।

जयपुर क्यों बना ‘सेफ हाइडआउट’? इस ऑपरेशन ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है—आखिर जयपुर जैसे शहर अपराधियों के लिए छिपने की सुरक्षित जगह क्यों बनता जा रहा है?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बड़े शहरों की भीड़, तेजी से बढ़ते रिहायशी इलाके और किराए पर आसानी से मिल रहे मकान अपराधियों को “लो-विजिबिलिटी” का फायदा देते हैं। करधनी जैसे इलाके में इनका छिपना इसी ट्रेंड की ओर इशारा करता है।

अब आगे क्या? पूछताछ में खुल सकते हैं बड़े राज एजीटीएफ की टीम अब दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि इस पूछताछ से न सिर्फ गैंग के अन्य सदस्यों का खुलासा होगा, बल्कि यह भी सामने आ सकता है कि हाल के समय में हुई अन्य वारदातों के पीछे कौन-कौन से चेहरे शामिल थे।

सूत्रों का मानना है कि यह गिरफ्तारी “एंट्री पॉइंट” साबित हो सकती है, जिससे पूरे गैंग नेटवर्क को ध्वस्त करने का रास्ता खुलेगा।

क्राइम के खिलाफ ‘नया मॉडल’ इस ऑपरेशन ने यह भी साफ कर दिया है कि अब पुलिस सिर्फ घटनाओं पर रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि “प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस मॉडल” पर काम कर रही है।