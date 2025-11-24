जयपुर प्रशासन ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर सुपरवाइजर को निलंबित किया

संक्षेप: जयपुर जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर आदर्श नगर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने एक सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है।

जयपुर जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर आदर्श नगर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने एक सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 और धारा 13(ग) तथा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर श्यामा राठौड़ ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा, “निर्वाचन कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं सहन की जाएगी। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में किसी भी तरह की उदासीनता और अनुशासनहीनता से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए इस मामले में सख्त कार्रवाई की गई है।”

यह मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मुकेश कुमार मेहरा से जुड़ा हुआ है, जो चुनाव संबंधी कार्यों में सुपरवाइजर के रूप में तैनात थे। इनकी ओर से चुनाव कार्य में घोर लापरवाही और उदासीनता बरतने के कारण विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में गंभीर बाधाएं आईं, जिससे पूरे कार्य की गति प्रभावित हुई। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सुपरवाइजर मुकेश कुमार मेहरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर रहेगा। श्यामा राठौड़ ने बताया कि यह कदम निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की अवहेलना और निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर उठाया गया है।

इस कदम से प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर और सही तरीके से पूरा करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी सतर्कता की उम्मीद की जाती है।

प्रशासन का यह कदम उन कर्मचारियों और अधिकारियों को एक सख्त संदेश भेजता है जो अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हैं। श्यामा राठौड़ ने बताया कि प्रशासन ने पहले भी इस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और भविष्य में भी ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।