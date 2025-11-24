Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरJaipur administration, election duty Jaipur, supervisor suspension Jaipur
जयपुर प्रशासन ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर सुपरवाइजर को निलंबित किया

जयपुर प्रशासन ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर सुपरवाइजर को निलंबित किया

संक्षेप:

जयपुर जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर आदर्श नगर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने एक सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है।

Mon, 24 Nov 2025 10:30 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

जयपुर जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर आदर्श नगर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने एक सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 और धारा 13(ग) तथा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत की गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर श्यामा राठौड़ ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा, “निर्वाचन कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं सहन की जाएगी। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में किसी भी तरह की उदासीनता और अनुशासनहीनता से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए इस मामले में सख्त कार्रवाई की गई है।”

यह मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मुकेश कुमार मेहरा से जुड़ा हुआ है, जो चुनाव संबंधी कार्यों में सुपरवाइजर के रूप में तैनात थे। इनकी ओर से चुनाव कार्य में घोर लापरवाही और उदासीनता बरतने के कारण विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में गंभीर बाधाएं आईं, जिससे पूरे कार्य की गति प्रभावित हुई। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सुपरवाइजर मुकेश कुमार मेहरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर रहेगा। श्यामा राठौड़ ने बताया कि यह कदम निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की अवहेलना और निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर उठाया गया है।

इस कदम से प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर और सही तरीके से पूरा करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी सतर्कता की उम्मीद की जाती है।

प्रशासन का यह कदम उन कर्मचारियों और अधिकारियों को एक सख्त संदेश भेजता है जो अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हैं। श्यामा राठौड़ ने बताया कि प्रशासन ने पहले भी इस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और भविष्य में भी ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन कार्यों की समयबद्धता और सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठता का पालन किया जाना चाहिए। यह न केवल लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि हर नागरिक का मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Jaipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।