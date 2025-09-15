jaipur accident family funeral on one pyre rajasthan tragedy एक ही चिता पर दादा-दादी, बेटा और पोते का संस्कार; जयपुर हादसे ने उजाड़ा पूरा परिवार, Jaipur Hindi News - Hindustan
एक ही चिता पर दादा-दादी, बेटा और पोते का संस्कार; जयपुर हादसे ने उजाड़ा पूरा परिवार

जयपुर जिले के शिवदासपुरा इलाके में रविवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 15 Sep 2025 03:40 PM
जयपुर जिले के शिवदासपुरा इलाके में रविवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई, जिनमें से चार लोग भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला गांव के रहने वाले थे। हादसे की खबर गांव पहुंचते ही मातम पसर गया। सोमवार सुबह एम्बुलेंस से शव जब गांव पहुंचे तो हर किसी की आंखें नम हो गईं।

फूलिया कला के अशोक वैष्णव (47), उनकी पत्नी सीमा देवी (45), बेटा रोहित (23) और पोता गजराज (9) का शव सुबह 6:30 बजे गांव पहुंचा। चारों की एक साथ अर्थी देखकर पूरा गांव गम में डूब गया। लोग कह रहे थे कि सात दिनों में परिवार की चार पीढ़ियां खत्म हो गईं। गांव के लोग पूरी रात अशोक वैष्णव के घर पर जुटे रहे।

सुबह करीब 7:30 बजे धनेश्वर रोड स्थित श्मशान घाट में चारों का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में गांव का हर घर शामिल हुआ। एक साथ चार पीढ़ियों को विदा करना हर किसी के लिए भावुक पल था।

यह दर्दनाक हादसा रविवार अल सुबह करीब 5:15 बजे जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में हुआ। अशोक वैष्णव और उनके परिजन हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर लौट रहे थे। कार में अशोक, उनकी पत्नी सीमा, बेटा रोहित, पोता गजराज के साथ वाटिका सांगानेर (जयपुर) निवासी रामराज वैष्णव (38), पत्नी मधु (36) और उनका 14 माह का बेटा रुद्र सवार थे।

कार जयपुर रिंग रोड पर प्रहलादपुरा के पास बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और करीब 16 फीट नीचे अंडरपास में भरे पानी में जा गिरी। सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे तब हुई, जब लोगों ने पानी में उलटी पड़ी क्षतिग्रस्त कार देखी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार बाहर निकाली।

फूलिया कला के इस परिवार पर सात दिनों में ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के मुखिया गोपाल वैष्णव का सोमवार को निधन हुआ था। 12 सितंबर को बेटे अशोक उर्फ कालूराम वैष्णव परिवार सहित अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गए। शनिवार रात वे लौट रहे थे कि जयपुर में हादसे का शिकार हो गए। हादसे में अशोक, उनकी पत्नी, बेटा और पोता चले गए।

गांव के लोगों ने बताया कि अशोक वैष्णव छोटा पुष्कर स्थित धनेश्वर मंदिर में पूजा का काम करते थे। यह मंदिर रावना राजपूत समाज का है। उनका बेटा रोहित गांव के बाजार में किराना दुकान पर काम करता था। रोहित का बड़ा भाई पंकज खेती करता है और टैक्सी भी चलाता है।

रोहित के तीन बच्चे थे। इनमें जुड़वां बेटा-बेटी और एक छोटा बेटा शामिल है। हादसे में बेटा गजराज की मौत हो गई, जबकि उसकी जुड़वां बहन और छोटा भाई जीवित हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि सात दिन में चार पीढ़ियों को खो देना किसी अभिशाप से कम नहीं है।

कालूराम की भतीजी मधु की शादी वाटिका सांगानेर निवासी रामराज वैष्णव से हुई थी। हादसे में मधु, रामराज और उनका 14 माह का बेटा रुद्र भी कालूराम के साथ ही कार में थे। सभी अस्थि विसर्जन कर लौट रहे थे। लेकिन जयपुर पहुंचने से पहले ही उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया।

