जयपुर में रिश्वतखोर अधिकारी पर ACB का शिकंजा, भ्रष्ट अधिकारी के लॉकर से बरामद ₹72 लाख का सोना

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए उद्योग और वाणिज्य विभाग के एक पूर्व ज्वॉइंट कमिश्नर और जनरल मैनेजर राजीव गर्ग के बैंक लॉकर से भारी मात्रा में सोना और संपत्ति दस्तावेज बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के तहत ACB ने राजीव गर्ग के बैंक लॉकर से 555.35 ग्राम सोना बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 72,33,240 रुपये आंकी गई है।

यह मामला उस समय सामने आया जब राजीव गर्ग को पिछले साल प्रतापगढ़ टीम ने ₹3 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद, ACB ने उनके संपत्ति और बैंक खातों की जांच शुरू की, जिसमें कई बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट और संदिग्ध बेनामी संपत्तियां सामने आईं।

ADG (ACB) स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि लॉक किए गए बैंक लॉकर का स्थान इंडियन बैंक, बजाज नगर ब्रांच में था। लॉकर की जांच में सोने की बड़ी मात्रा के अलावा बजाज नगर में एक प्लॉट से जुड़े महत्वपूर्ण संपत्ति दस्तावेज भी बरामद हुए। ये दस्तावेज अधिकारियों के लिए उस संपत्ति की सही स्थिति और राजीव गर्ग की अवैध संपत्ति की पड़ताल में अहम साबित होंगे।

जांचकर्ताओं ने बताया कि अब तक राजीव गर्ग के विभिन्न बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पाई गई है, जबकि 1.20 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेशित पाए गए। इस मामले की गहन जांच जारी है और ACB अधिकारियों का कहना है कि बरामद किए गए दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की विस्तार से पड़ताल की जा रही है ताकि राजीव गर्ग की संपत्ति का पूरा हिसाब लगाया जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति के मामलों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। राजीव गर्ग जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी का ऐसा खुलासा यह दिखाता है कि भ्रष्टाचार केवल आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र में भी इसकी जड़ें गहरी हैं।

ACB ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामलों में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपियों से करोड़ों रुपये की संपत्ति और अन्य मूल्यवान चीजें जब्त की गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की कार्रवाई से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ा संदेश जाता है।

राजीव गर्ग की गिरफ्तारी और उसके बाद की जांच यह स्पष्ट करती है कि ACB केवल रिश्वत लेने वाले अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके सम्पूर्ण वित्तीय लेनदेन और संपत्ति की गहन पड़ताल भी करती है। इससे भविष्य में भ्रष्टाचार की घटनाओं पर नकेल कसने में मदद मिलती है।