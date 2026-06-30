जयपुर में 5.50 लाख में 45 छात्रों को पास कराने की डील; चौंकाने वाला नकलकांड

पुलिस जांच में सामने आया कि झुंझुनूं जिले के मुकुंदगढ़ स्थित एस. करण कॉलेज के 45 छात्रों को एक ही कमरे में बैठाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इन सभी छात्रों के फर्स्ट ईयर में बैक लगी हुई थी और उन्हें किसी भी कीमत पर परीक्षा पास करानी थी।

परीक्षा सिर्फ नंबर हासिल करने का जरिया नहीं होती, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और भविष्य का इम्तिहान भी होती है। लेकिन जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर ऐसा खेल रचा जा रहा था, जो न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि उन हजारों छात्रों के साथ भी अन्याय था जो अपनी मेहनत के दम पर परीक्षा देने पहुंचे थे। पुलिस की समय रहते हुई कार्रवाई ने इस पूरे खेल को बेनकाब कर दिया और करोड़ों के शिक्षा कारोबार के पीछे छिपे एक और चेहरे को सामने ला दिया।

परीक्षा शुरू होने से पहले पहुंची पुलिस, खुल गई पूरी साजिश राजधानी जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में पैरामेडिकल परीक्षा शुरू होने ही वाली थी। परीक्षा केंद्र पर सामान्य दिनों की तरह छात्र अपनी सीटों पर पहुंच रहे थे, लेकिन इसी बीच खोराबीसल थाना पुलिस और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम (डीएसटी) की टीम अचानक कॉलेज पहुंच गई। कुछ ही मिनटों में ऐसा खुलासा हुआ, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को हैरान कर दिया।

45 छात्रों को एक कमरे में बैठाकर पास कराने की थी तैयारी पुलिस जांच में सामने आया कि झुंझुनूं जिले के मुकुंदगढ़ स्थित एस. करण कॉलेज के 45 छात्रों को एक ही कमरे में बैठाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इन सभी छात्रों के फर्स्ट ईयर में बैक लगी हुई थी और उन्हें किसी भी कीमत पर परीक्षा पास करानी थी। इसके लिए कथित तौर पर 5 लाख 50 हजार रुपए का सौदा तय किया गया था। योजना यह थी कि सभी छात्रों को एक साथ बैठाकर सामूहिक नकल कराई जाएगी, जिससे कोई भी छात्र फेल न हो।

कंट्रोल रूम की सूचना बनी सबसे बड़ा सुराग सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस को इस पूरे खेल की भनक परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले ही लग गई थी। कंट्रोल रूम को मिली गोपनीय सूचना के बाद पुलिस ने बिना समय गंवाए अपनी रणनीति तैयार की। सबसे पहले दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर पूरी साजिश की परतें खुलती चली गईं और फिर परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले पुलिस ने कॉलेज में दबिश दे दी।

जांच में सामने आए कई चौंकाने वाले तथ्य जांच के दौरान पुलिस को शुरुआती स्तर पर ऐसे कई तथ्य मिले, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि पूरी व्यवस्था पहले से तैयार की गई थी। आरोप है कि छात्रों की सीटिंग से लेकर परीक्षा के दौरान नकल कराने तक की पूरी योजना बनाई गई थी। हालांकि पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे और क्या इससे पहले भी इसी तरह परीक्षाओं में गड़बड़ी कराई गई थी।

दोनों कॉलेजों से जुड़े चार लोग गिरफ्तार इस मामले में पुलिस ने दोनों कॉलेजों से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें झुंझुनूं के एस. करण कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कृष्ण कुमार और लेक्चरर शंकर लाल के अलावा जयपुर स्थित प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज के संचालक रामकृष्ण मंडीवाल तथा उनके भतीजे देव कृष्ण को गिरफ्तार किया गया है। चारों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचा जा सके।

पुलिस कार्रवाई के बाद परीक्षा केंद्र में मचा बवाल पुलिस की कार्रवाई के बाद परीक्षा केंद्र का माहौल पूरी तरह बदल गया। जैसे ही छात्रों को पता चला कि कथित नकल की योजना विफल हो गई है, कॉलेज परिसर में भारी हंगामा शुरू हो गया। नाराज छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कई कमरों में रखी टेबल और कुर्सियां उठाकर नीचे फेंक दी गईं। देखते ही देखते परीक्षा केंद्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत, अब रैकेट की पड़ताल हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर मौजूद पुलिस बल को छात्रों को शांत कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर तक कॉलेज परिसर तनावपूर्ण बना रहा। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया।

सिर्फ नकल नहीं, शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल यह मामला सिर्फ 45 छात्रों तक सीमित नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था में ऐसे गिरोह किस तरह सक्रिय हो जाते हैं और मेहनत की जगह पैसों के दम पर सफलता खरीदने की कोशिश क्यों की जाती है। जिन छात्रों ने पूरी ईमानदारी से तैयारी की, उनके लिए ऐसी घटनाएं विश्वास तोड़ने वाली हैं।