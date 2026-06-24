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जयपुर में 4 पैंथरों ने मिलकर किया बंदरों का शिकार; कैमरे में कैद वीडियो

Sachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स, जयपुर
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मां जमवाय माता मंदिर के आसपास की पहाड़ियों में बंदरों का एक बड़ा झुंड घूम रहा था। इसी दौरान चार पैंथर अलग-अलग दिशा से वहां पहुंचे। शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई एक-दो पैंथर होंगे

जयपुर में 4 पैंथरों ने मिलकर किया बंदरों का शिकार; कैमरे में कैद वीडियो

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में रामगढ़ बांध के नजदीक स्थित मां जमवाय माता मंदिर की पहाड़ियों में मंगलवार शाम एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद लोगों को रोमांचित भी किया और हैरान भी। शाम करीब 6 बजे पहाड़ी इलाके में एक साथ चार पैंथर दिखाई दिए। इन पैंथरों ने बंदरों के एक झुंड को घेर लिया और कुछ ही मिनटों में दो बंदरों का शिकार कर लिया।

पहाड़ियों में अचानक दिखे चार पैंथर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मां जमवाय माता मंदिर के आसपास की पहाड़ियों में बंदरों का एक बड़ा झुंड घूम रहा था। इसी दौरान चार पैंथर अलग-अलग दिशा से वहां पहुंचे। शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई एक-दो पैंथर होंगे, लेकिन जब चारों पैंथर एक साथ नजर आए तो हर कोई हैरान रह गया।

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बंदरों को घेरकर किया हमला

बताया जा रहा है कि पैंथरों ने बेहद सुनियोजित तरीके से बंदरों के झुंड को चारों ओर से घेर लिया। बंदरों ने बचने के लिए पेड़ों और चट्टानों का सहारा लिया, लेकिन दो बंदर पैंथरों के कब्जे में आ गए। इसके बाद पैंथरों ने उन पर हमला कर शिकार कर लिया। पूरा घटनाक्रम कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया।

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लोगों ने मोबाइल में कैद किया दृश्य

घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने इस दुर्लभ नजारे को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। चार पैंथरों का एक साथ शिकार करना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से साझा की जा रही हैं।

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वन्यजीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना इलाका

रामगढ़ बांध और जमवाय माता मंदिर के आसपास का क्षेत्र लंबे समय से वन्यजीवों की मौजूदगी के लिए जाना जाता है। यहां पैंथर, लकड़बग्घा, सियार और कई अन्य वन्यजीव देखे जाते हैं। हालांकि एक साथ चार पैंथरों का दिखाई देना और सामूहिक रूप से शिकार करना बेहद दुर्लभ माना जा रहा है।

जंगल में बढ़ी वन्यजीवों की सक्रियता

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से इलाके में पैंथरों की गतिविधियां बढ़ी हैं। शाम और रात के समय पहाड़ियों में उनकी आवाजाही अक्सर देखी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्राकृतिक आवास और पर्याप्त शिकार उपलब्ध होने के कारण पैंथर इस क्षेत्र में सक्रिय बने हुए हैं।

पर्यटकों और श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील

मां जमवाय माता मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में वन्यजीवों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। विशेष रूप से शाम के समय पहाड़ी क्षेत्रों में अकेले जाने से बचने और वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है।

इलाके में चर्चा का विषय बनी घटना

चार पैंथरों द्वारा एक साथ शिकार किए जाने की यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। वन्यजीवों के व्यवहार को करीब से देखने वालों के लिए यह एक दुर्लभ दृश्य था, वहीं आम लोगों के लिए यह जंगल के वास्तविक और रोमांचक जीवन की झलक भी साबित हुआ। रामगढ़ बांध और जमवाय माता मंदिर की पहाड़ियों में देखने को मिला यह नजारा लोगों के बीच लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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