जगदीप धनखड़ को पूर्व विधायक की पेंशन मंजूर, हर महीने 42 हजार रुपए मिलेंगे

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक की पेंशन मंजूर हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने उनकी ओर से किए गए आवेदन पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद पेंशन शुरू कर दी है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 5 Sep 2025 10:08 PM
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक की पेंशन मंजूर हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने उनकी ओर से किए गए आवेदन पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद पेंशन शुरू कर दी है। अब उन्हें हर महीने पूर्व विधायक के तौर पर करीब 42 हजार रुपए पेंशन और उससे जुड़ी अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

धनखड़ ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में विधानसभा सचिवालय में पेंशन बहाली के लिए आवेदन किया था। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सचिवालय ने उनके उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की तारीख से पेंशन जारी कर दी है।

जगदीप धनखड़ एक बार विधायक रहे हैं। ऐसे में उन्हें पूर्व विधायक के तौर पर 35 हजार रुपए पेंशन मिलनी थी। लेकिन उनकी उम्र 75 साल है, इसलिए उन्हें पेंशन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी। इस हिसाब से उन्हें हर महीने करीब 42 हजार रुपए मिलेंगे।

राजस्थान विधानसभा के नियमों के अनुसार, विधायक का कार्यकाल खत्म होने के बाद पेंशन स्वतः शुरू हो जाती है। लेकिन अगर पूर्व विधायक सरकार में मंत्री बन जाते हैं या किसी संवैधानिक पद पर नियुक्त होते हैं, तो पेंशन तुरंत बंद हो जाती है। जब वह पद छोड़ देते हैं तो तय प्रक्रिया के तहत आवेदन कर पेंशन फिर से शुरू कराई जा सकती है। यही प्रक्रिया अपनाते हुए धनखड़ ने विधानसभा सचिवालय में आवेदन किया था।

पूर्व विधायकों को पेंशन के साथ अन्य कई सुविधाएं भी मिलती हैं। इनमें राजस्थान रोडवेज में खुद और एक व्यक्ति को मुफ्त यात्रा, RGHS के तहत रिटायर्ड अफसरों के बराबर फ्री इलाज की सुविधा, साल में विदेश यात्रा के लिए 1 लाख रुपए तक का किराया, डाक बंगले और सरकारी गेस्ट हाउस में महीने में 5 दिन तक रियायती ठहराव शामिल है। पूर्व विधायक के निधन पर उनकी पत्नी को फैमिली पेंशन भी दी जाती है।

राजस्थान में पूर्व विधायक को 35 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। दो बार विधायक रहे हों तो यह राशि 42 हजार, तीन बार रहे हों तो 50 हजार तक पहुंच जाती है। इसके अलावा 70 साल से ऊपर की उम्र होने पर पेंशन में 20 प्रतिशत इजाफा कर दिया जाता है। धनखड़ एक बार विधायक रहे और उम्र 75 साल होने की वजह से उन्हें 42 हजार रुपए पेंशन दी जाएगी।

जगदीप धनखड़ को अब तीन अलग-अलग पेंशन मिलेंगी। उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन का लाभ मिलेगा। हालांकि पूर्व राज्यपाल को किसी तरह की पेंशन नहीं दी जाती है, इसलिए इस रूप में उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा।

जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर काफी लंबा और अहम रहा है। वे 1989 से 1991 तक झुंझुनूं से सांसद रहे। इस दौरान 1990 में उन्हें संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद 1993 से 1998 तक वे किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक रहे। जुलाई 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां वे जुलाई 2022 तक पद पर रहे। इसके बाद वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने।

जुलाई 2022 से अगस्त 2024 तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद धनखड़ अब पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर देश के वरिष्ठ राजनेताओं में शुमार हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति की पेंशन और सुविधाओं के अलावा उन्हें पूर्व सांसद और अब पूर्व विधायक की पेंशन भी मिलने लगी है।

राजनीतिक और संवैधानिक पदों पर रहते हुए धनखड़ ने कई अहम भूमिकाएं निभाईं। अब वे पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की हैसियत से न केवल पेंशन बल्कि उससे जुड़ी अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।

