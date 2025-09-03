jagdeep dhankhar hanuman beniwal delhi jam rajasthan politics जगदीप धनखड़ अपनी बात बताएं तो हम दिल्ली जाम कर दें; सांसद बेनीवाल ने बताया डरा हुआ, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjagdeep dhankhar hanuman beniwal delhi jam rajasthan politics

जगदीप धनखड़ अपनी बात बताएं तो हम दिल्ली जाम कर दें; सांसद बेनीवाल ने बताया डरा हुआ

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर सियासी माहौल को गरमाते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर बड़ा बयान दिया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नागौरWed, 3 Sep 2025 10:45 AM
share Share
Follow Us on
जगदीप धनखड़ अपनी बात बताएं तो हम दिल्ली जाम कर दें; सांसद बेनीवाल ने बताया डरा हुआ

राजस्थान के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर सियासी माहौल को गरमाते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार दोपहर चूरू जिले के सरदारशहर क्षेत्र के सिंगड़ी गांव में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे बेनीवाल ने केंद्र और राज्य की राजनीति को घेरते हुए कई तीखे तीर चलाए।

बेनीवाल ने सबसे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर कहा— “जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है और वे बोल नहीं पा रहे हैं। इतना डरे हुए हैं कि जैसे ही बोलेंगे, उनकी सांस निकाल दी जाएगी। अगर वे अपनी बात खुलकर रख दें, तो हम दिल्ली को घेर लेंगे।” यह कहते हुए बेनीवाल ने साफ किया कि वे चाहते हैं कि धनखड़ खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ें और सच देश के सामने रखें।

सभा के दौरान बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने प्रदेश के साथ-साथ उनकी पार्टी को भी लूट लिया। “दिल्ली में हमारी पार्टी का कोई मंत्री कैबिनेट में नहीं है और राजस्थान में जो मंत्री हैं, उन्हें मंत्री कहना ही बेकार है। आधे से ज्यादा तो दलाल बनकर बैठे हैं।”

अपने भाषण में बेनीवाल ने पूर्व राज्यपाल स्व. सत्यपाल मलिक और स्व. कर्नल सोनाराम को लेकर भी केंद्र और कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा— “कर्नल सोनाराम का निधन हुआ तो कांग्रेसियों ने दिल्ली दफ्तर में उन्हें जगह तक नहीं दी और शव मॉर्च्युरी में पड़ा रहा। सत्यपाल मलिक का निधन हुआ, लेकिन उन्हें तिरंगे में नहीं ले जाया गया। यह सब दिखाता है कि इन दलों को अपने नेताओं और सिपाहियों की भी परवाह नहीं है।”

विधानसभा और उपचुनावों में मिली करारी हार पर बेनीवाल ने अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच मन की भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा— “आज हमारी हालत यह है कि राजस्थान में तीन विधायक से एक पर, और फिर शून्य पर आ गए। अब यहां कोई बोलता नहीं, सिर्फ एक ही आदमी बोल रहा है। हमारी स्थिति बेहद कमजोर कर दी गई है।”

बेनीवाल ने आगे कहा कि जनता को यह समझना होगा कि दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर तीसरे मोर्चे को हाशिए पर धकेल दिया है। “हमारी ताकत छीन ली गई और जो मंत्री बने हैं, वे जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि सत्ता के दलाल बनकर बैठे हैं।”

भाषण का सबसे बड़ा हिस्सा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर ही केंद्रित रहा। बेनीवाल बार-बार इस बात पर अड़े रहे कि धनखड़ को चुप करा दिया गया है। उन्होंने कहा— “धनखड़ जी को क्यों डराया जा रहा है? वे अगर बोल देंगे तो दिल्ली तक सियासी हलचल मच जाएगी। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि वे अपनी बात जनता के सामने रख दें।”

Jagdeep Dhankhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।