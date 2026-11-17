गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा कर इस पूरे मामले को पूर्व उपराष्ट्रपति के सम्मान और संवैधानिक पद की गरिमा से जोड़ दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आखिर धनखड़ को अब तक सरकारी आवास क्यों नहीं दिया गया?

गहलोत ने कहा कि टाइप-8 बंगला आवंटित करना तो दूर, उन्हें टाइप-7 या टाइप-6 श्रेणी के आवास का प्रस्ताव तक नहीं दिया गया।

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद छोड़े काफी समय हो चुका है, लेकिन उनके सरकारी आवास का मामला अब सियासी बहस का विषय बन गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति को अब तक प्रोटोकॉल के मुताबिक आवास नहीं मिलना हैरान करने वाला है। स्थिति यह है कि धनखड़ अपने किसी दोस्त के फार्म हाउस में रह रहे हैं।

गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा कर इस पूरे मामले को पूर्व उपराष्ट्रपति के सम्मान और संवैधानिक पद की गरिमा से जोड़ दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आखिर धनखड़ को अब तक सरकारी आवास क्यों नहीं दिया गया? क्या एक पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए राजधानी में उचित आवास की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?

टाइप-8 बंगला तो दूर, टाइप-6 और 7 का भी ऑफर नहीं अशोक गहलोत ने अपने बयान में सरकारी आवास आवंटन के प्रोटोकॉल का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए पद छोड़ने के बाद भी आवास की व्यवस्था का प्रावधान है। उनके मुताबिक, पूर्व उपराष्ट्रपति को टाइप-8 श्रेणी का बंगला मिलना चाहिए, लेकिन जगदीप धनखड़ को अभी तक इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

गहलोत ने कहा कि टाइप-8 बंगला आवंटित करना तो दूर, उन्हें टाइप-7 या टाइप-6 श्रेणी के आवास का प्रस्ताव तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, ‘धनखड़ साहब को काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक बंगले की कोई हलचल ही नहीं है। वे रहें कहां पर? वे अपने किसी दोस्त के फार्म हाउस में रह रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है।’

गहलोत बोले- आपने ही बनाया था राज्यपाल और उपराष्ट्रपति इस मामले में गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए जगदीप धनखड़ की नियुक्तियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धनखड़ को पहले राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला मौजूदा सरकार ने ही लिया था। कांग्रेस नेताओं और विपक्ष की धनखड़ से राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्यशैली को लेकर शिकायतें जरूर रही थीं, लेकिन इससे उनके संवैधानिक पद की गरिमा कम नहीं हो जाती।

गहलोत ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं ने धनखड़ के व्यवहार को लेकर शिकायतें की थीं। इसके बावजूद किसी व्यक्ति के पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते उसके सम्मान और आवास से जुड़े सवाल को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए।

विदेशी मेहमान और राजस्थान के लोग कहां मिलने जाएंगे? गहलोत ने धनखड़ के आवास का मुद्दा सिर्फ सरकारी बंगले तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश की प्रतिष्ठा से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए देश-विदेश से मेहमान आते हैं। प्रवासी भारतीयों के अलावा राजस्थान के लोग भी उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। ऐसे में उनके पास स्थायी आधिकारिक निवास नहीं होना असहज स्थिति पैदा करता है।

गहलोत ने सवाल उठाया कि जब कोई विदेशी मेहमान या राजस्थान का व्यक्ति पूर्व उपराष्ट्रपति से मिलने आएगा तो आखिर उन्हें कहां तलाशेगा? एक संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति के लिए इस तरह की स्थिति अच्छी नहीं है।