बीमार हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जयपुर के अस्पताल में चल रहा इलाज
जयपुर के EHCC अस्पताल में भर्ती पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इलाज जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की।
पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जयपुर के EHCC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। जानकारी के मुताबिक उनकी आज एंजियोप्लास्टी की जाएगी। उनके अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साझा की।
अशोक गहलोत शुक्रवार को जयपुर स्थित EHCC अस्पताल पहुंचे और जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल में चिकित्सकों से भी उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमेरिका से आए डॉक्टर समीन शर्मा की देखरेख में धनखड़ का इलाज चल रहा है और उनकी आज एंजियोप्लास्टी की जाएगी।
गहलोत ने अपने पोस्ट में लिखा, “EHCC अस्पताल, जयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी। यहां अमेरिका से आए डॉक्टर समीन शर्मा की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। श्री धनखड़ की आज एंजियोप्लास्टी होगी। मैं ईश्वर से श्री धनखड़ के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।”
फिलहाल अस्पताल की ओर से उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कोई विस्तृत मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। हालांकि गहलोत की पोस्ट से स्पष्ट हुआ है कि धनखड़ विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनका उपचार जारी है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए कई नेताओं और शुभचिंतकों ने भी सोशल मीडिया पर संदेश साझा किए हैं।
गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हैं। उनके स्वास्थ्य से जुड़ी इस खबर के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों की नजरें उनके स्वास्थ्य अपडेट पर बनी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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