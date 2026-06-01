जब पहले रजिस्ट्रेशन हुए तो अब क्यों नहीं? राजस्थान में रजिस्ट्रेशन के लिए भटक रहे डॉक्टर

राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) एक बार फिर विवादों में घिर गई है। विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) छात्रों ने सोमवार को आरएमसी मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपने लंबित स्थायी रजिस्ट्रेशन को लेकर कड़ा विरोध जताया।

राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) एक बार फिर विवादों में घिर गई है। विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) छात्रों ने सोमवार को आरएमसी मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपने लंबित स्थायी रजिस्ट्रेशन को लेकर कड़ा विरोध जताया। छात्रों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन कक्षाओं का हवाला देकर उनका रजिस्ट्रेशन रोका जा रहा है, जबकि इसी तरह की पढ़ाई करने वाले कई अन्य छात्रों को पहले ही रजिस्ट्रेशन दिया जा चुका है।

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरएमसी के रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल और चेयरमैन डॉ. जगदीश मोदी के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि लंबे समय से उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन इस आधार पर लंबित रखा गया है कि कोविड काल के दौरान उन्होंने अपनी एमबीबीएस पढ़ाई के कुछ हिस्से ऑनलाइन माध्यम से पूरे किए थे। आरएमसी का तर्क है कि ऐसे मामलों में नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) की स्पष्ट गाइडलाइन आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

छात्रों ने लगाया भेदभाव का आरोप प्रदर्शन में शामिल डॉ. अभिषेक जैमिनी, डॉ. विकास यादव, डॉ. कृष्णा यादव और डॉ. सर्वेश बुगालिया ने आरोप लगाया कि आरएमसी का रवैया भेदभावपूर्ण है। उनका कहना है कि अप्रैल माह में ही 10 से अधिक ऐसे छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिन्होंने विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई की और कोविड काल में ऑनलाइन कक्षाएं भी ली थीं।

छात्रों ने सवाल उठाया कि यदि पहले समान परिस्थितियों वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन दिया जा चुका है तो अब नए आवेदकों पर अलग नियम क्यों लागू किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यह नीति पारदर्शिता और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है।

FMGE पास करने के बावजूद नहीं मिला रजिस्ट्रेशन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उन्होंने भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए अनिवार्य फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है। इसके बावजूद उन्हें स्थायी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि सभी पात्रताएं पूरी करने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है।

पहले भी विवादों में रह चुकी है RMC राजस्थान मेडिकल काउंसिल का नाम इससे पहले भी रजिस्ट्रेशन संबंधी विवादों में सामने आ चुका है। विदेशी मेडिकल छात्रों के फर्जी तरीके से और कथित रूप से पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन करने के आरोपों के मामले में पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में एक बार फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद ने आरएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

NMC की गाइडलाइन का छात्रों ने दिया हवाला प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि मार्च में नेशनल मेडिकल कमिशन ने इस विषय पर दिशा-निर्देश जारी किए थे। छात्रों के अनुसार, एनएमसी ने स्पष्ट किया था कि कोविड अवधि के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाले विदेशी मेडिकल छात्रों के लिए अलग से कंप्लीशन लेटर की आवश्यकता नहीं है और संबंधित राज्य मेडिकल काउंसिल अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

RMC बोला- NMC से मांगा है मार्गदर्शन वहीं राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले कई छात्रों ने कोविड काल में छह महीने से लेकर एक-दो वर्ष तक ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की है। ऐसे मामलों में कितनी अवधि तक ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को छूट दी जा सकती है, इस संबंध में एनएमसी से मार्गदर्शन मांगा गया है।