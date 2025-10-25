IPS सचिन मित्तल ने संभाला जयपुर पुलिस का जिम्मा, जानिए कैसे होगी अपराध पर कड़ी नजर

संक्षेप: राजधानी जयपुर में बुधवार को नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने औपचारिक रूप से अपने पद का कार्यभार संभाला। सुबह 10 बजे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे मित्तल का भव्य गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया।

राजधानी जयपुर में बुधवार को नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने औपचारिक रूप से अपने पद का कार्यभार संभाला। सुबह 10 बजे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे मित्तल का भव्य गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर जयपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ भी मौजूद रहे। कमिश्नरेट के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें आईपीएस अधिकारी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और सीआई शामिल थे, ने भी नई जिम्मेदारी संभालने वाले कमिश्नर को बधाई दी।

पदभार ग्रहण के तुरंत बाद मित्तल ने कमिश्नरेट में अधिकारियों की बैठक बुलाई और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपने रणनीतिक दृष्टिकोण का खुलासा किया। बैठक में कमिश्नर (ऑपरेशन) राहुल प्रकाश, एडिशनल कमिश्नर डॉ. राजीव पचार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर (क्राइम) मनीष अग्रवाल, योगेश गोयल सहित चारों जिलों के डीसीपी मौजूद रहे।

पुलिस कमिश्नर मित्तल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी प्राथमिकता क्राइम कंट्रोल रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध की किसी भी घटना पर पुलिस की प्रतिक्रिया त्वरित और प्रभावी होनी चाहिए। “अगर पुलिस समय पर क्राइम सीन पर पहुंचती है और वहां तुरंत कार्रवाई शुरू कर देती है, तो केस निपटने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यही हमारी प्राथमिकता होगी,” मित्तल ने कहा।

साइबर क्राइम को लेकर भी मित्तल ने चिंता व्यक्त की और इसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि लोग इस क्षेत्र में बढ़ते अपराधों से सुरक्षित रहें, इसके लिए जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। “हम समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ताकि नागरिक साइबर क्राइम से बच सकें,” उन्होंने कहा।

सचिन मित्तल ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार के अपराध की शिकार होने पर पीड़ित को सीधे कमिश्नरेट या पुलिस मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि थानों में ही लोगों को पूरी मदद मिल सकेगी। इस कदम से आम नागरिकों को सुरक्षा व्यवस्था तक आसान पहुंच मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

उनका यह दृष्टिकोण यह संकेत देता है कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। मित्तल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता के साथ संवाद बनाए रखें और सभी मामलों में पारदर्शिता बरतें।