मां का दूध पीकर शादी के लिए निकले संभल के IPS बिश्नोई, राजस्थान की इस परंपरा को समझें
राजस्थान में एक बार फिर पारंपरिक रस्मों की झलक देखने को मिली, जब आईपीएस बिश्नोई ने शादी के लिए रवाना होने से पहले ‘दूध पिलाई’ रस्म निभाई। इस खास पल ने न केवल परिवार के लोगों को भावुक किया
राजस्थान में एक बार फिर पारंपरिक रस्मों की झलक देखने को मिली, जब आईपीएस बिश्नोई ने शादी के लिए रवाना होने से पहले ‘दूध पिलाई’ रस्म निभाई। इस खास पल ने न केवल परिवार के लोगों को भावुक किया, बल्कि शादी के माहौल में पारंपरिक रंग भी घोल दिया।
घोड़ी चढ़ने से पहले मां का आशीर्वाद
परंपरा के अनुसार, दूल्हा जब बारात के लिए घोड़ी पर चढ़ने जाता है, उससे पहले उसकी मां यह रस्म निभाती है। आईपीएस बिश्नोई ने भी अपनी मां से प्रतीकात्मक रूप से ‘दूध पिलाई’ का आशीर्वाद लिया और इसके बाद शादी के लिए रवाना हुए। यह दृश्य परिवार के लिए बेहद भावुक और खास रहा।
क्या है ‘दूध पिलाई’ रस्म का अर्थ
‘दूध पिलाई’ रस्म पूरी तरह प्रतीकात्मक होती है। इसका उद्देश्य दूल्हे को उसके बचपन और मां के त्याग की याद दिलाना होता है। इसे “मां के दूध का कर्ज” याद रखने और जीवन के नए चरण में प्रवेश से पहले आशीर्वाद लेने की परंपरा के रूप में देखा जाता है।
राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी परंपरा
राजस्थान के कई हिस्सों में यह रस्म वर्षों से निभाई जा रही है। अलग-अलग समुदायों में इसका स्वरूप भले थोड़ा अलग हो, लेकिन इसका मूल भाव एक जैसा ही है—मां और बेटे के रिश्ते को सम्मान देना और परिवार के मूल्यों को आगे बढ़ाना।
भावनात्मक पलों ने बनाया शादी को खास
आईपीएस बिश्नोई की शादी में यह रस्म सबसे खास पलों में से एक रही। इस दौरान परिवार के सदस्य भी भावुक नजर आए। शादी के भव्य आयोजन के बीच यह परंपरा एक अलग ही भावनात्मक गहराई लेकर आई।
परंपरा और आधुनिकता का संगम
आज के आधुनिक दौर में भी इस तरह की पारंपरिक रस्मों का निभाया जाना यह दर्शाता है कि राजस्थान में संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की जड़ें कितनी मजबूत हैं। ‘दूध पिलाई’ जैसी रस्में आज भी शादियों को सिर्फ आयोजन नहीं, बल्कि भावनाओं का उत्सव बना देती हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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