IPO में मोटे मुनाफे का लालच पड़ा भारी, जयपुर के डॉक्टर से 62 लाख ठगे; 2 गिरफ्तार

आरोपियों ने पहले डॉक्टर को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा। इसके बाद एक फर्जी लिंक भेजकर मोबाइल में नकली निवेश एप इंस्टॉल करवाई। शुरुआत में एप पर मामूली मुनाफा दिखाया गया, जिससे पीड़ित का भरोसा बढ़ गया।

राजधानी जयपुर के एक डॉक्टर से शेयर बाजार और IPO में निवेश के नाम पर करीब 62 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का साइबर क्राइम पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के नजफगढ़ निवासी देवेंद्र शर्मा और निखिल लूथरा को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी टेरापल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी कंपनी के जरिए देशभर में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी को अंजाम दिया और रकम को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया।

साइबर क्राइम के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) वीके सिंह ने बताया कि आरोपियों का नेटवर्क सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को निवेश के नाम पर फंसाता था। गिरोह के खिलाफ देशभर में 250 से अधिक शिकायतें और 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस को आशंका है कि ठगी की वास्तविक रकम अब तक सामने आए आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है।

डॉक्टर को IPO और विदेशी शेयर बाजार में निवेश का लालच पुलिस के अनुसार जयपुर निवासी एक डॉक्टर ने 23 जनवरी 2025 को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ‘विकासा कैपिटल’ नाम के एक कथित निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए IPO और भारतीय-अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच दिया गया।

आरोपियों ने पहले डॉक्टर को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा। इसके बाद एक फर्जी लिंक भेजकर मोबाइल में नकली निवेश एप इंस्टॉल करवाई। शुरुआत में एप पर मामूली मुनाफा दिखाया गया, जिससे पीड़ित का भरोसा बढ़ गया। इसके बाद अलग-अलग निवेश योजनाओं का हवाला देकर डॉक्टर से 61.77 लाख रुपए विभिन्न फर्मों के बैंक खातों में जमा करा लिए गए।

जब डॉक्टर ने निवेश की रकम निकालने की कोशिश की तो एप पर यह संदेश दिखाया गया कि विदेशी नियामक संस्था ने उनका खाता ब्लॉक कर दिया है। इसके चलते पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस से संपर्क किया।

फर्जी कंपनी के नाम पर खोले बैंक खाते जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने टेरापल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर IDFC बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में चालू खाते खुलवा रखे थे। साइबर ठगी से हासिल रकम पहले इन्हीं खातों में जमा कराई जाती थी और बाद में उसे दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था, ताकि पैसे का ट्रैक करना मुश्किल हो जाए।

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनकी कंपनी का इस्तेमाल साइबर अपराध से मिली रकम को अलग-अलग खातों में भेजने के लिए किया जाता था। पुलिस अब इन बैंक खातों के लेन-देन और डिजिटल ट्रेल की गहन जांच कर रही है।

50 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मिले सबूत एडीजी वीके सिंह ने बताया कि आरोपियों से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ अब तक करीब 50 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन-देन से जुड़ी 40 शिकायतें और 10 से ज्यादा आपराधिक मामले विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। वहीं राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर इस गिरोह के खिलाफ 250 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं।

जांच एजेंसियों का मानना है कि यह गिरोह लंबे समय से संगठित तरीके से निवेश के नाम पर लोगों को निशाना बना रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फर्जी निवेश एप और व्हाट्सएप-टेलीग्राम ग्रुप इनके सबसे बड़े हथियार थे।

डिजिटल सबूत खंगाल रही पुलिस साइबर क्राइम थाना पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल फोन, बैंक खातों, लैपटॉप, डिजिटल वॉलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। जांच के आधार पर आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।